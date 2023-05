Décès de Gabriel Yravedra Llopis, ancien président de l’OIV

L

’Organisation internationale de la Vigne et du Vin (OIV) vient de perdre celui qui la présida de 1992 à 1994. Natif de Madrid et docteur ingénieur agronome spécialisé en viticulture et œnologie de l’université polytechnique de Madrid, Gabriel Yravedra Llopis a grandi et fait ses armes dans l’enclave de Ceuta. « Il a consacré sa carrière et sa vie au secteur de la vigne et du vin et c’est avec émotion que l’OIV a appris le décès du Dr Yravedra Llopis, à l’âge de 93 ans », déroule un communiqué de l’organisation basée à Dijon.

Membre de la délégation espagnole à l’OIV pendant 35 ans, en sa qualité de chef des services techniques de l’institut national des appellations d’origine (INDO), Gabriel Yravedra Llopis « a notamment œuvré au sein des groupes en charge des pratiques œnologiques et de la réglementation qu’il a présidé, avant d’être élu président de l’OIV en 1992 », poursuit un communiqué de l’OIV.

Distinctions agricoles

Délégué de l’Espagne pour les questions viticoles et d’indications géographiques auprès de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, de la FAO ou de l’OMPI, il est également à l’origine de nombreux textes réglementaires et de conférences de référence. « Il a été le grand défenseur des valeurs traditionnelles du vin en Espagne, promouvant un système d’appellations d’origine à partir d’une loi de 1970 qui a substitué le statut vitivinicole de 1932. Il a défendu avec enthousiasme l’intégrité du vin, et le désir de voir la chaptalisation interdite dans toutes les reformes des OCM du vin. Il était LA personne du vin de tous les ministres de l’Agriculture jusqu’à sa retraite. Sa présidence de l’OIV coïncide avec un moment glorieux pour l’Espagne en 1992 : le 5ème centenaire de la découverte de l’Amérique et les Jeux Olympiques à Barcelone », retrace l’actuel directeur général de l’OIV Pau Roca, qui le connaissait personnellement.

Après être resté vice-président jusqu’en 1997, Gabriel Yravedra Llopis était resté président honoraire de l’OIV, contribuant ainsi encore aux réflexions du secteur de la vigne et du vin. Il a également continué à enseigner aux étudiants du Master viticulture et œnologie de l’université de Madrid, ainsi qu’aux élèves sommeliers de l’institut de formation entrepreneurial de Madrid.

Gabriel Yravedra Llopis est récipiendaire de multiples distinctions du mérite agricole en Espagne ou en France, ainsi que d’autres reconnaissances dans les pays producteurs de vin tels l’Argentine, l’Italie, Hongrie, Etats-Unis ou Uruguay. « L’OIV salue la mémoire du Dr Yravedra Llopis et s’associe à la peine de sa famille ».