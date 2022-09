Les vins d'Espagne communiquent sur la consommation au quotidien

D

ernière initiative en date : une mini-série de huit épisodes intitulée « Historias con vino » ou histoires avec le vin. Lancée la semaine dernière, la série sera diffusée de manière périodique au cours des trois prochains mois sur le profil YouTube de l’interprofession du vin d’Espagne (OIVE) et sur le site web dédié à la campagne. Celle-ci s’inscrit dans le prolongement des actions menées sous la bannière « Prenez des choses avec le vin », où ce dernier est présenté de manière « décontractée, amicale et émotionnelle ».

L’idée de base est d’encourager les consommateurs à ne plus chercher le moment idéal pour boire un verre de vin, mais au contraire, de l’inscrire dans le quotidien : « Parce que les choses sont telles que vous les prenez… prenez-les avec du vin », préconise le slogan. « Nous cherchons à montrer des situations quotidiennes, dans lesquelles nous nous reconnaissons tous, et à faire naître un sourire sur nos visages », explique Susana Garcia, directrice de l’OIVE. La campagne doit « nous aider à transmettre les valeurs du vin en tant que facilitateur d’échanges et amplificateur de moments d’interaction sociale ».

La péninsule ibérique fait front commun

Ce même fil conducteur se retrouve au sein de l’Ecole du Vin de l’OIVE, qui lance ce mois-ci cours en ligne et masterclass à destination de tous les publics. Avec diplômes à la clé, ou simple mission d’information, les cours proposent aux internautes d’élargir leur culture du vin, grâce à des contenus numériques didactiques et adaptés à différents niveaux de connaissances. Jusqu’à présent, la plateforme a reçu plus de 8 000 visites pour près de 800 étudiants inscrits. Dans le même temps, l’OIVE s’est associée à ses homologues portugais au sein de ViniPortugal pour « montrer le pouvoir oenotouristique et la tradition vitivinicole dans les deux pays » à travers la campagne #ASharedPassion.

Prévue sur une période de trois ans, la campagne est financée grâce à des fonds européens pour un investissement supérieur à 2 millions d’euros. Des panneaux numériques dans les aéroports de Madrid, Barcelone et Lisbonne ainsi qu’à la gare Atocha de Madrid ont déjà servi de support à la campagne cet été (Palma de Majorque et Malaga suivront), aux côtés des points d’information. L’objectif des deux organismes est « d’augmenter la compétitivité de la filière vitivinicole et de renforcer l’image du vin comme un produit d’excellence et une tradition intrinsèque à l’Europe, concrètement dans ces deux pays voisins ».

Revenir aux fondamentaux

Enfin, la Fondation espagnole pour les enquêtes sur le vin et la nutrition (FIVIN) a réuni un budget de 80 000 euros pour financer des études sur le lien entre la consommation modérée de vin et la santé. Le premier appel à projets sera clôturé ce 30 septembre et les projets sélectionnés seront divulgués le 15 novembre prochain. L’objectif est de favoriser les études scientifiques qui, du point de vue nutritionnel et épidémiologique, abordent les effets biologiques de la consommation modérée de vin et de ses composants sur la santé, dans le contexte d’une alimentation équilibrée. Seules les structures basées en Espagne peuvent postuler et les études doivent se dérouler sur deux ans au maximum.

Placé sous l’égide de l’OIVE, cet appel à projets montre à quel point les instances professionnelles espagnoles estiment que la promotion du vin s’inscrit dans une approche globale de mise en avant de la culture méditerranéenne. Une approche qui pourrait s’avérer particulièrement astucieuse étant donné le climat délétère qui plane en Europe actuellement autour du vin et de l’alcool en général.