Un hectare de bois pour un hectare de vigne dans cette appellation

A

vec 1 375 hectares de vignes pour 1 238 hectares d’espace forestier, il y a sur Vinsobres presque l’équivalent d’un hectare de bois pour un hectare de vigne. « Sans compter tous les oliviers, les amandiers et les abricotiers. C’est une situation très rare l’une dans la Vallée du Rhône » se réjouit Philippe Chaume-Arnaud, président de l’appellation.

Pour protéger ce patrimoine forestier, le syndicat des vignerons et les collectivités locales, ont révisé le plan d’occupation des sols dès 1993 de sorte à rendre « toute demande de défrichement dans les espaces boisés classés est irrecevable ». « Nous avons eu la chance de travailler avec un maire visionnaire et nous avons tous insisté pour protéger cette partie du territoire » se souvient Denis Vinson, du domaine du Moulin.

Aujourd’hui, les vignerons de Vinsobres sont fiers de ne pas planter d’arbustes champêtres ou fruitiers « au milieu des vignes », mais d’entretenir « des chênes centenaires, des oliviers et autres essences vieilles de plusieurs décennies ».

En plus d’une belle opportunité de communication, cette avance pris par l’appellation en matière de vitiforesterie se révèle un bon moyen de protection contre les extrêmes climatiques.

Protection contre le gel et la sécheresse

« Les bois protègent la vigne contre le gel et empêchent le Mistral de prendre de la vitesse et de causer des dégâts au vignoble » illustre Philippe Chaume-Arnaud. Comme ses confrères, le président constate que sur les parcelles les plus pentues du vignoble, les forêts cassent l’érosion et limitent les ruissellements causés par les violents orages de l’été. Certains vignerons remarquent par aussi la création de microclimats plus frais réduisant l’évapotranspiration lors des périodes de sécheresse et des canicules.

« Depuis notre conversion en agriculture biologique en 2014 et l’arrêt des traitements en bordure de l’« Espace boisé classé » (EBC), nous avons remarqué le retour d’une vie dans le sol et de nombreux oiseaux. Un équilibre s’est créé avec le retour des auxiliaires bénéfiques à la régulation des nuisibles » décrit par ailleurs Anna Thoburn, propriétaire du domaine de l’Ancienne Ecole, converti à l’AB depuis 2014.

Faire venir les « bons » touristes

Philippe Chaume-Arnaud voit en plus dans la préservation du patrimoine forestier une manière d’attirer les « bons » touristes, avides de beaux paysages, de randonnées, et de produits locaux. « Ils font tourner nos caves une bonne partie de l’année et nous n’aurions aucun intérêt à leur proposer des déserts de vignes » explique-t-il, très attaché à son cadre actuel de vie.

Cette politique est partagée par l’ensemble des vignerons et ne freine pas les nouvelles installations. « Nous demandons environ 1,5 ha de droits de plantation par an, sachant qu’ils ne sont pas toujours utilisés, laissant la possibilité de nouvelles arrivées à côté des transmissions d’exploitations » termine le président.