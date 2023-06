Quels emballages pour le vin sur quels marchés ?

S

i vous avez l’intention de lancer des produits conditionnés en packaging alternatif, ciblez plutôt le groupe de pays baptisés « pionniers » par ProWein dans son Business Report 2022, dont le chapitre sur l’adoption des différents formats de conditionnement vient de paraître. Par pays pionniers en la matière, le rapport cible la Scandinavie, la Grande-Bretagne et le Canada. Leur côté novateur s’explique par quelques grands axes qui les rapprochent : l’antériorité des démarches visant la réduction des déchets générés par les emballages ; l’existence de politiques nationales contraignant les opérateurs/monopoles à mettre en œuvre des stratégies de développement durable pour atteindre des objectifs nationaux ; et l’attitude particulièrement positive au sein de la population à l’égard du développement durable. A titre d’exemple, les monopoles scandinaves se sont associés autour d’une stratégie commune visant la réduction de 50% de leur empreinte carbone d’ici 2030. Le référencement de produits dotés de packagings alternatifs fait ainsi partie de cette stratégie.

Le BIB caracole en tête

Les chercheurs de l’Institut de Geisenheim, auteurs du rapport sous l’égide de la Professeure Simone Loose, ont interrogé près de 2 500 metteurs en marché (cavistes, importateurs, distributeurs, restaurateurs et hôteliers) et producteurs dans 16 pays sur l’adoption des formats de packaging alternatifs, et leurs projets de lancement. Il en ressort que, d’une part les consommateurs seraient plus réceptifs à ces formats que ceux qui commercialisent ou les produisent et, d’autre part, que le bag-in-box se positionne, et de loin, comme le conditionnement dont l’acceptation est la plus importante (sauf dans quelques cas, comme le Canada, où c’est la cannette en aluminium qui prime). Sans surprise, car le BIB est aussi le plus largement utilisé depuis de nombreuses années, soulignant s’il le fallait que la familiarisation favorise l’acceptation. Globalement, loin derrière les BIB, on trouve les cannettes en aluminium, les bouteilles en papier, les bouteilles PET et les Kegs ou fûts.

Du potentiel aussi dans le « groupe intermédiaire »

Outre les « pionniers », où 75% à 100% des metteurs en marché se disent prêts à référencer des packagings alternatifs, ProWein classe d’autres pays dans deux groupes distincts : le « groupe intermédiaire » dans lequel se trouve la France (et aussi la Belgique, l’Espagne, le Portugal et les USA), et les « retardataires » (l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, l’Italie et les Pays-Bas). Dans le premier groupe, plus de 50% des metteurs en marché ont l’intention de lancer des produits en packagings alternatifs au cours des prochaines années : les BIB et les cannettes en tête, suivis des bouteilles PET (surtout au Portugal) et des fûts (très courants aux Etats-Unis). Il existe également une demande de bouteilles en papier au sein de ce groupe de pays.

Les prérequis pour accélérer l’adoption

Parmi les moteurs de l’acceptation des packagings alternatifs, le rapport de ProWein cite « l’optimisme manifesté par les opérateurs à l’égard des alternatives au verre… Plus d’un tiers d’entre eux dans les pays pionniers pensent que la majorité des vins de consommation courante ne seront plus conditionnés en verre dans un proche avenir ». Le rapport pointe également l’importance primordiale de la communication auprès des consommateurs sur les nouveautés et leurs atouts pour favoriser leur adoption de même que l’augmentation des prix de l’énergie sur ceux du verre comme facteur pouvant impulser une hausse de la demande, et réduire l’écart de prix. Du côté des producteurs, si l’augmentation des coûts représente un moteur tout aussi important, la souplesse en termes d’innovation est bien moindre, surtout en pleine crise économique où les marges sont réduites, voire inexistantes. Si les investissements requis posent problème, la disponibilité des matériaux – dont une certaine pénurie de poches des BIB à la fin 2022 – représente également un défi. Il n’empêche que la montée en flèche des prix du verre est considérée comme une opportunité pour accélérer la pénétration des packagings alternatifs et que les producteurs seraient disposés à investir dans des équipements de conditionnement adéquats s’ils recevaient des engagements d’achat sur le long terme.