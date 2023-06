Â

« C’est sensationnel ! » s’exclame Bruno Paillocher, à la tête des 22 ha du Domaine de la Grézille, à Tuffalun, dans le Maine-et-Loire. Ce qui le stupéfait, c’est la coupure automatique de tronçons installée voici trois ans par Vantage sur son pneumatique traîné Thomas Ouragan 1 000 l. « J’en suis super content. Mon chauffeur roule à 6,5 - 7 km/h, il ne s’occupe plus de couper ni de remettre en route la pulvé. Il peut se concentrer sur les manœuvres et la conduite. Le système va jusqu’à refuser de pulvériser s’il s’engage dans des rangs déjà traités. On évite les doublons. À l’arrivée, on perd moins de produit par rapport à l’ancien système, sans coupure automatique. »

Même satisfaction pour le viticulteur et prestataire Damien François, à Vert-Toulon, dans la Marne, en Champagne. « C’est la quatrième année que mes deux pulvérisateurs pneumatiques portés sur enjambeurs, un Grégoire Ultima et un Berthoud CGL, sont équipés de la coupure de tronçons. J’y trouve une économie de produits, du confort et de la précision. J’aimerais juste qu’à l’avenir, on puisse remplacer une console par l’autre en cas de panne d’un des pulvés. Pour pouvoir repartir exactement du point où il s’est arrêté. »

"Un réel progrès"

« La coupure est un réel progrès, souligne de son côté Vincent Michel, vigneron à Clessé, en Saône-et-Loire. Je cultive 20 ha répartis sur une centaine de parcelles, dont beaucoup en pointe. J’utilise la coupure pour la deuxième année sur un porteur New Holland 9080 N équipé d’un Berthoud Cruis’Air pour 5 rangs. Ça marche bien. C’est un vrai soulagement pour moi qui fait les traitements. »

La numérisation du parcellaire : un préalable

Avant de plonger dans le grand bain de cette nouvelle technologie, ces viticulteurs ont dû réaliser des cartes détaillées de leurs parcelles pour tracer les contours et toutes les rangées. Pour ce faire, Bruno Paillocher est passé par deux étapes. D’abord des prises de vue par drone par un prestataire. Puis, par sécurité, un tracé GPS en tracteur du tour de ses 15 parcelles, dont beaucoup présentent des pointes. « Puis on a superposé les tracés et indiqué les lignes de passage dans les rangs. »

Pour Damien François, la numérisation du parcellaire n’a pas été une mince affaire. « Pour les relevés au GPS, nous avons arpenté à pied environ 300 parcelles, 37 ha en tout ! J’ai fait cela pour moi et pour des clients. Les parcelles sont de toutes les tailles et de toutes les formes. Nous avons ensuite défini sur écran les contours et les rangées pendant plus de deux jours. »

Vincent Michel, lui, a fait appel à la société Exo. Expert (encadré). « Un drone a fait les prises de vue. Il a fallu quelques jours pour trouver la bonne altitude, prendre les photos puis caler les lignes de passage du tracteur. »

Autre prérequis : il faut disposer de la régulation électronique du débit et de la circulation continue de bouillie. Ensuite, il s’agit d’installer le système. Bruno Paillocher s’est équipé chez Vantage AM. « Ils ont tout installé, depuis la réception du signal GPS jusqu’à la console Trimble GFX-750 en passant par la commande des vannes. J’ai un Thomas Ouragan pour 4 rangs complets. La rampe est partagée en 4 tronçons. Je gère la coupure depuis la console installée dans la cabine de mon Massey Ferguson 3700. »

Dans la Marne, Damien François a fait appel à Lattitude GPS. « L’entreprise a ajouté 2 vannes électriques en plus des 5 qui équipaient déjà mon Berthoud », précise-t-il. En revanche, il n’a pas eu à modifier son Grégoire.

Quant à Vincent Michel, lui n’a rien eu à modifier : il a acheté son porteur et son pulvé avec l’option coupure de tronçon. Pour simplifier la gestion, il a regroupé sa centaine de parcelles en 3 blocs distincts. « Quand j’entre dans un bloc, je n’engage qu’une seule fois sur l’écran la coupure de tronçons. Le système reconnaît ensuite toutes les parcelles du bloc dans lesquelles je m’engage. Je n’ai rien à faire entre deux parcelles. La prise en main est super. »

Quelques déconvenues

S’ils sont satisfaits de leur équipement, ces trois utilisateurs ont connu quelques soucis. Bruno Paillocher a rencontré une perte ponctuelle de signal GPS. « Vantage a changé la console. Depuis ça va », dit-il. Damien François a subi l’imprécision de la géolocalisation en RTX. « Il a fallu passer au RTK. Pour cela, nous avons dû refaire un arpentage. À partir de là, tout a très bien fonctionné. »

Même déconvenue pour Vincent Michel en Bourgogne. « Dès le début, on a connu des soucis de précision de la géolocalisation en RTX. On a rapidement changé pour une antenne RTK, puis il a fallu changer les faisceaux électroniques. La précision a alors été ramenée à 2 cm ! Depuis, la pulvé est coupée rang par rang à 5 - 6 km/h, ce qui est impossible manuellement ! »

Ce confort a un prix. « L’équipement m’a coûté 20 000 € et l’abonnement Trimble s’élève à environ 650 €/an/console. Sur 37 ha à sulfater, je termine avec assez de produits pour faire 2 ha de plus ! Cette économie de produit ne suffit à pas rentabiliser un tel investissement. D’un autre côté, cela m’a permis de garder des clients et de m’inscrire dans la démarche Viticulture durable en Champagne avec la traçabilité qu’offre le système. » Couper automatiquement les tronçons, c’est coller à la durabilité.