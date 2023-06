Le Parlement européen vote en faveur des spécificités des AOP et IGP vin

E

n clair, le Parlement européen s’est exprimé par une large majorité (603 votes pour, 18 contre et 8 abstentions) en faveur du renforcement de la protection intellectuelle pour les vins, les boissons spiritueuses et les produits agricoles lors du vote qui a eu lieu ce jeudi 1er juin sur le nouveau règlement concernant les indications géographiques. Les eurodéputés se sont exprimés en faveur de la protection des spécificités du secteur viticole dans le cadre de la réforme de la législation et ont rejeté toute délégation de gestion de ces signes de qualité européens à l’office de la protection des marques de l’UE (EUIPO). Ils se sont également montrés en faveur de l’élargissement de la protection accordée aux indications géographiques en ce concerne leur utilisation en tant qu’ingrédients et sur internet.

Favoriser le développement durable du secteur

De l’avis de la Fédération européenne des vins d’origine (EFOW), ce vote « donne un mandat fort aux rapporteurs en vue des négociations en trilogue », avec le Conseil et la Commission. La Fédération et ses membres appellent d’ailleurs le Conseil à « soutenir le « paquet vin » du Parlement européen » lors de ces négociations. Le président d’EFOW, Bernard Farges a déclaré : « Au nom de mes collègues, je tiens à remercier les rapporteurs pour leur engagement fort en faveur des producteurs d’IG et en particulier des producteurs de vin. Nous sommes convaincus que le Parlement européen et le Conseil s’efforceront de trouver un accord au cours des trilogues, ce qui favorisera le développement durable de notre secteur et de nos économies rurales ». De son côté, l’eurodéputée française chargée de la négociation du rapport au nom du groupe parlementaire Renew Europe, Irène Tolleret, souligne également dans un communiqué que « le texte du Parlement étoffe le nouveau chapitre de durabilité proposé par la Commission européenne afin d’encourager les producteurs à adopter des standards environnementaux, économiques et sociaux plus ambitieux ».