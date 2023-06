Nouvelle protection pour le vignoble de la Côte de Beaune

L

e nord de la Côte de Beaune, composé des communes Aloxe-Corton, Chorey-lès-Beaune, Echevronne, Ladoix-Serrigny, Magny-lès-Villers, Pernand-Vergelesses et Savigny-lès-Beaune, rejoint deux 2 autres sites déjà classés loi 1930 sur le territoire Patrimoine mondial : la côte méridionale de Beaune et la Montagne des Trois Croix.

« C’est une très bonne nouvelle pour la pérennité de ce vignoble inscrit au Patrimoine mondial. Le décret signé par le ministère de la Transition écologique concrétise 10 ans de travail avec les services de l’Etat et tous les acteurs du territoire concernés : maires, vignerons, habitants, associations… » se réjouit Gilles de Larouzière.

Le président de l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne rappelle que l’inscription sur la liste du patrimoine mondial n’engendre pas automatiquement de nouvelles réglementations qui protégeraient le bien. « C’est à l’Etat et aux gestionnaires locaux de mettre en place ces dispositifs selon les réglementations existantes dans le pays. Pour les paysages français, l’outil de prédilection est celui des sites classés Loi 1930. Pour la mise en valeur de l’architecture et du patrimoine des cœurs de villes et villages, des outils d’urbanisme prennent le relais (PLU, AVAP-SPR…). »

« La loi 1930 protège les sites à la valeur artistique, historique, légendaire, pittoresque et/ou scientifique remarquable. Parmi eux, on peut citer la forêt de Brocéliande, le massif du Mont Blanc ou plus près d’ici, la Montagne des Trois Croix et le sud de la Côte de Beaune, classé depuis près de 30 ans ! » liste Nicolas Drouhin, inspecteur des sites classés à la Dreal (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Le classement du nord de la Côte de Beaune repose sur les valeurs historiques et pittoresques, « avec en point d’orgue, l’emblématique colline de Corton. On retrouve ici tout ce qui fait le charme et l’histoire de la côte viticole : une vallée ouverte sur des vignes, des combes secondaires, des coteaux, des villages de caractère, un vignoble de plaine avec du bâti remarquable et des forêts. C’est ce paysage aux multiples facettes qui est désormais protégé afin que l’esprit du lieu perdure ».

Pas d’impact sur l’activité viticole

Un dossier étant en cours d’instruction pour le nord de la Côte de Nuits, englobant le clos de Vougeot et les communes allant de Chenôve à Premeaux-Prissey, la majeure partie du territoire des Climats est en voie d’être protégée. Un dernier site est en cours de réflexion autour des Maranges en Saône-et-Loire.

Gilles de Larouzière tient à rassurer ceux qui s’en inquièteraient. « Le classement ne fige pas le paysage au détriment de l’activité viticole dont les pratiques restent encadrées par l’INAO, les ODG, la CAVB… Il permet simplement d’en préserver les marqueurs historiques comme peuvent l’être les murs et constructions en pierres sèches, les arbres isolés ou les îlots boisés. »