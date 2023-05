Maintien de la croissance pour les cognacs de groupes de luxe

M

oins spectaculaire que lors de l’exercice 2021-22 (+38,5% de progression organique du chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois), la progression organique (à devises et périmètre constants) du chiffre d’affaires (CA) de la division Cognac du groupe Rémy Cointreau a atteint +7,6% pour l’ensemble de l’exercice 2022-23. De 948,3 millions € (M€) pour 2021-22, le CA de la seule division Cognac du groupe a franchi le cap du milliard pour se fixer à 1 100 M€. La hausse est encore plus spectaculaire lorsqu’elle est mise en perspective par rapport à l’exercice 2019-20 : +41,3%.

Également porté, dans une moindre mesure, par sa division liqueurs et spiritueux, le CA global du groupe Rémy Cointreau atteint 1 548,5 M€, en hausse de +10,1% en organique (soit +43,6% par rapport à 2019-20). « La normalisation accrue de la consommation pour la division Cognac aux Etats-Unis, la forte reprise de l’activité en Chine depuis février, après une vague de contamination inédite en décembre-janvier, et un rebond important du ‘travel retail’, porté par la reprise des voyages internationaux en Asie » ont permis d’atteindre ces progressions, souligne un communiqué du groupe.

Etats-Unis et Chine

Aux Etats-Unis, dans un environnement plus promotionnel, la marque de cognac Rémy Martin a maintenu sa stratégie de valeur, « à travers une politique de prix ferme », commente un communiqué du groupe. La marque a même renforcé ses investissements au dernier trimestre, notamment par le lancement d’une campagne d’envergure, incarnée par Serena Williams à l’occasion du Superbowl, « afin de continuer d’accroitre sa désirabilité et sa notoriété ». De nombreuses activations on-trade et off-trade au 1er trimestre 2023-24 complèteront cette stratégie aux Etats-Unis. « En Chine, la division a généré une très forte croissance, traduisant une nette reprise de l’activité depuis le mois de février et les nombreuses activations réalisées pour le Nouvel An Chinois », précise également le groupe au sujet de sa division Cognac.

De son côté, le groupe LVMH annonce également une croissance de 3 % de ses ventes au premier trimestre 2023 (+3 % en organique) pour son activité Vins & Spiritueux. Celle-ci a réalisé un chiffre d'affaires de 7 099 M€ pour l'année 2022. « Le cognac Hennessy fait preuve de résistance face à l’environnement économique aux Etats-Unis et malgré un niveau de stock encore élevé chez les revendeurs, consécutif aux diverses perturbations logistiques observées en fin d’année », valide un communiqué du groupe. L’activité Champagne du groupe LVMH continue quant à elle d’enregistrer une forte progression de ses ventes, portée par la poursuite de la stratégie de création de valeur.

Ne rentrant que peu dans les détails des chiffres liés à sa marque de Cognac Martell, le groupe Pernod-Ricard confirme quant à lui « un fort rebond de l’activité après le nouvel an chinois ». Celui-ci a été mitigé et a affecté les ventes de cognac Martell en janvier et février, avant une forte reprise en mars. Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2022-23, le groupe a enregistré une croissance de 2% en valeur pour sa branche spiritueux, et confirme la normalisation de l’environnement commercial.