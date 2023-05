Un vin Côtes de Duras blanc de Berticot bientôt dans une série Netflix

F

uries est une nouvelle série de Netflix, avec en vedette Marina Foïs et Lina El Arabi, qui sortira en septembre prochain. Un thriller qui plonge dans un monde criminel parisien. Dans l’une des scènes, une bouteille de la cuvée Grande Réserve de Berticot apparaîtra aux côtés de l’actrice Lina El Arabi. Pas question d’en savoir plus avant la sortie de la série. La scène reste secrète.

Basée à Duras, Berticot produit sous cette marque 5,5 millions de cols par an. Cette coopérative appartient à Terre de Vignerons, un groupement de dix caves qui compte 700 vignerons, 15 000 ha et commercialise 42 millions de cols au total. Pour Berticot, c’est le second placement de produit, mais il s’agit davantage d’une opportunité que d’une stratégie d’entreprise.

Une opportunité pour la coop

En 2022, la coopérative est approchée par l’agence Place to Be Media qui lui propose de faire apparaître ses vins dans le film Noël Joyeux, avec Franck Dubosc et Emmanuelle Devos. « L’agence avait entendu parler de nous grâce à nos différentes actions de communication et à notre notoriété. Elle trouvait que l’ADN et les valeurs de notre groupe collaient au film », rapporte Chloé Maixandeau, directrice marketing et communication de Terre de Vignerons.

Des vins de Berticot – un blanc, un rosé et le Côtes de Duras rouge grande réserve – apparaîtront dans deux scènes avec Franck Dubosc. Sauf que Noël joyeux devait sortir fin 2022 et qu’il ne sortira finalement que cette fin d’année. Du coup, l’agence a proposé une autre opportunité : placer un vin dans la série Furies de Netflix. Cette fois, Terre de Vignerons a choisi la cuvée Grande réserve de Berticot blanc 2021, un Côtes de Duras 100 % sauvignon, élevé en fût de chêne. « Nous avons retenu cette cuvée car son packaging est très percutant. Berticot est écrit en grandes lettres très lisibles sur l’étiquette. Quant au blanc, c’est notre locomotive », indique Chloé Maixandeau, qui reste discrète sur le coût de ces placements de produit tout en indiquant qu’une partie correspond à des dotations de bouteilles.

Gain de notoriété

Les retombées attendues ? La réponse n’est pas aisée pour Chloé Maixandeau : « Même après la diffusion, il sera difficile de donner des chiffres et de quantifier les retombées. On sait que cela va nous apporter plus de notoriété et de lisibilité et que le coût de ces placements est bien moindre que s’il s’agissait d’une publicité dans la presse. Ce dont nous sommes sûrs c’est que l’engouement des consommateurs pour les séries est réel. C’est donc une vraie opportunité. »

Le placement de produit n’est pas la seule stratégie de communication du groupement coopératif, lequel mise fortement sur le numérique, les réseaux sociaux et les partenariats avec les influenceurs. De mai à mi-juin, chaque jour, trois spots audio vont permettre de découvrir des rosés, rouges et blancs de Berticot sur les plateformes de streaming Deezer ou Spotify, de podcasts et de radio à la demande. Des spots au discours décalé et humoristique.

Déjà l’an passé, l’entreprise avait tenté l’expérience. « Il y a peu de marques de vins sur ces plateformes. On a pris le parti de s’y lancer », lâche Chloé Maixandeau. Apparemment avec succès. « Nous avons eu 2,3 millions d’écoutes », assure-t-elle. Les raisons ? Des spots percutants et originaux pour une population qui n’a pas l’habitude d’entendre des marques de vin.