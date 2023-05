Une pression mildiou présente mais encore maitrisée dans les vignes bordelaises

C

ette semaine les premières tâches ont été découvertes dans le vignoble bordelais. « Depuis lundi 8 mai on a retrouvé une présence mildiou dans environ 10% des parcelles contrôlées ce qui laisse à penser que les contaminations ont eu lieu autour du 25 avril » raconte Joël Ortiz responsable conseil viticole du secteur Sud-Gironde pour la Chambre d'Agriculture. Pour le conseiller, il faut rester vigilant mais il n’est pas la peine de devenir alarmiste pour le moment. « Si on repart sur du beau temps cela n’ira pas bien loin si les vignes ont été couvertes en temps et en heure. Cependant en supposant que cette météo instable reste identique dans les quinze prochains jours, on va avoir quelques problèmes à la floraison. » En effet, c’est au stade bouton floraux séparés que la grappe est la plus sensible au mildiou à cause des sporulations sur fleur.

Météo capricieuse, fenêtres de tir fugaces

Cette année les prévisions sont plus compliquées avec une météo annonçant un temps dégagé et un ciel décidant du contraire. Cette année avec 347,7 mm tombés depuis janvier, le vignoble bordelais a comptabilisé presque la même pluviométrie qu’en 2021 à la même date (380 mm).

Autre problème de cette météo fluctuante : les fenêtres de tir. « Même s’il faut les trouver, ça a été possible la semaine dernière avec un mercredi sans pluie et sans vent et un weekend dégagé dans l’ensemble. » La vigilance reste de mise puisque les prévisions annoncent une quinzaine de millimètres en ce début de semaine. Reste à espérer que le vent tourne en la faveur des viticulteurs bordelais !