Le concours Lépine prime un capteur des températures extrêmes des bouteilles de vin

A

u commencement était une bouteille du château Margaux. Vendant des bouteilles du premier grand cru classé du Médoc, le sommelier breton Tegwen Naveos se rappelle dans un communiqué que « l’acquéreur, peu soucieux de ce qui pouvait advenir de ses vins, a laissé pendant plusieurs heures les bouteilles dans le coffre de sa voiture stationnée en plein soleil, j’en ai eu des sueurs froides ! » Soulignant qu’« on ne sait jamais ce qu'une bouteille de vin a vécu au cours de sa vie, surtout après plusieurs dizaines d'années et de multiples propriétaires », l’entrepreneur a consacré dix années à la création de Beaucarnea, en parallèle de ses sites de ventes en ligne (Black Pinot et Cave Pur Jus).

Ressemblant à un cadran, il s’agit d’« une capsule scellée dans la piqûre de chaque bouteille de vin, qui enregistre de manière irréversible les températures » connues par le flacon, car « un vin qui subit une forte variation de température pendant plusieurs heures, qu’elle soit positive ou négative, est irrémédiablement altéré » poursuit le communiqué de l’entreprise, évoquant un « système 100 % mécanique pour une longévité maximale [sans composant électronique ni accessoire nécessaire pour lire ses informations] ainsi elle ne comporte aucun risque d'obsolescence et sera toujours en mesure de délivrer très simplement des informations fiables à l’acquéreur d’un Grand Cru dans 10, 20 ou 50 ans. »

Médaille d’or

Pour cet « indicateur d’extremum de température à activation non réversible pour bouteille de vin », Tegwen Naveos est primé parmi les 16 médaillés d'or du dernier concours Lépine, qui fêtait ses 122 ans ce dimanche 7 mai dans le cadre de la Foire de Paris (la compétition étant ouverte aux inventeurs y ayant un stand). Ce prix marque une étape pour l’entreprise, qui présentait un prototype au concours Lépine et prévoit un passage à l’industrialisation en septembre prochain (dans le Haut-Doubs). Interrogé par Vitisphere, un porte-parole indique que le prix de vente de la capsule est « confidentiel à ce jour mais est relativement faibles pour les bouteilles supérieures à 100 € ». Visant résolument le monde des grands crus et autres flacons spéculatifs, l’invention intéresserait déjà des domaines de Bourgogne, avec deux pré-accords commerciaux signés en Côte de Nuits.

Outil de réassurance pour les consommateurs sur les températures connues par la bouteille, Beaucarnea se veut aussi un outil d’authentification. Soudée à l'ultra-son dans la piqûre de chaque bouteille, la capsule garantit en effet la traçabilité et les conditions de conservation de chaque bouteille (domaine, millésime, température conservation...). « De ce fait, la capsule ne peut être réutilisable car si c'était le cas, nous ne pourrions plus garantir la véracité des informations de chaque bouteille » indique un porte-parole, notant que « la bouteille équipée de la capsule est recyclable comme n'importe quelle bouteille en verre : le consommateur pourra jeter sa bouteille au conteneur à verre après l'avoir bue, elle est composée uniquement de plastique (biosourcé) et de 2 pièces en métal qui sont séparés du verre sur la chaine de tri (au même titre que les bec verseurs ou couvercle de bocaux). »

Produit de riche

Si l’invention cible une niche très restreinte de grands crus en volumes, leurs valorisations actuelles pourraient justifier l’investissement dans de tels outils, allant un cran au-delà des solutions actuelles de traçabilité contre la contrefaçon (QR Code, puces RFID…). À noter que Beaucarnea envisage d’autres applications, dans les milieux médicaux, chimiques et agroalimentaires.

« Je pense que notre produit peut être un vrai atout pour la protection de notre luxe à la française » déclare l’ancien restaurateur Tegwen Naveos ce 7 mai.