Le biochar à l'essai dans les vignes pour lutter contre le changement climatique

I

l régénère les sols, permet une meilleure rétention de l'eau et possède la capacité de piéger le CO2 : le biochar (charbon produit à partir de résidus végétaux) peut s’avérer être un acteur de la viticulture dans la solution contre le réchauffement climatique et ses conséquences. C’est dans le cadre des recherches et essais plus globaux autour de la résilience de leurs parcelles, leur impact sur l’environnement et leur contribution à l’effort climatique général que le Domaine Lafage a pu observer l’effet positif du mélange biochar-compost sur les couverts végétaux.

Inscrit dans une démarche de viticulture régénérative, le domaine a fait sa première expérimentation en mai 2022 sur une parcelle de 2,4 hectares divisée en trois : sur 0,8hectares chaque rang a accueilli au sol une bande de mélange biochar + compost (combiné plusieurs semaines avant épandage), à 40cm du rang et à 30 cm de profondeur avec passage d’un cultivateur. Sur 0,8 hectares le procédé a été le même mais seul du compost a été épandu. Les 0,8 autres hectares sont des rangs témoins.

Des couverts plus fournis

Si les résultats sur les vignes demandent davantage de recul et de résultats d’analyses dans le temps, les observations et les données sur les couverts de moutarde montrent que celui-ci est trois fois plus importants dans les zones d’épandage biochar + compost avec observation de racines vigoureuses et traçantes dans la zone d’épandage. Donnée importante, la zone n’a bénéficié que de 70mm de précipitations entre les semis et la date de mesure. Antoine Lespes, chef de culture au domaine explique : « Le but de l’expérimentation sur le biochar se positionne comme un outil de la transition agroécologique en permettant une meilleure installation des couverts végétaux. Au vu de l'investissement en temps et en argent que représente la mise en place des couverts végétaux, si le biochar permet une meilleure installation, c'est déjà un super résultat et qui évitera peut-être des problèmes de concurrences hydriques et nutritionnels à court termes et qui sont encore à confirmer sur l’année 2023. »

Résultats du poids des couverts. Crédits : Antoine Lespes

Si les observations sur les vignes demandent encore un peu d’attente, cette année 3 essais Biochar ont été lancé dans des plantations : « Deux ont pour but de continuer d'évaluer l'impact physique en améliorant la capacité de rétention, et une a pour but d'évaluer l'impact sur la fertilité chimique : effet chaulant du biochar sur un sol avec une tendance à l'acidification. » indique le chef de culture.