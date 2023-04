La famille Cordonnier étend et premiumise son vignoble de Moulis

L

es projets vont bon train pour château Lestage-Darquier Grand Poujeaux, 10 ha en AOC Moulis, acquis au printemps 2022 par la famille Cordonnier, propriétaire de château Anthonic, AOC Moulis (28 ha, 120 000 cols). Sur ces 10 ha, 6,5 ha soit 24 000 cols, vont être intégrés au château Anthonic. « Cela va renforcer notre offre tout en jouant sur la complémentarité avec un apport de terroir de graves » indique Jean-Baptiste Cordonnier. 30 % des parcelles achetées, soit 3 ha, vont être dédiés à un cru d’exception. Pour ce faire, les Cordonnier n’ont pas lésiné : l’élevage est réalisé à 40 % en amphores et à 60 % en demi-muids neufs de 500 litres, soit le double de la traditionnelle barrique bordelaise. Une façon de parier sur l’apport de bois neuf sans aller dans l’excès. « Nous avons tiré l’expérience, depuis le millésime 2019, de l’utilisation des amphores pour château Anthonic » rappelle-t-il.

L’étiquette de la bouteille a été travaillé par Pierre-Louis, artiste connu sous le nom de Picor, le fils de Jean Baptiste. Et c’est Théophile, l’autre fils qui a repéré tout le potentiel de château Lestage-Darquier Grand Poujeaux, mis en vente par Brigitte et François Bernard, qui prenaient leur retraite. La petite production de 14 500 bouteilles, est vendue à 90% en primeur sur les marchés export (Europe, Etats-Unis, Canada). Sur le marché américain, c’est l’importateur de Maison Sélections qui le distribue en exclusivité. En Europe, il est écoulé via les canaux de distribution de château Anthonic, aux cavistes et dans la restauration haut de gamme. Prix de la bouteille auprès du consommateur : 50 € environ.

Arbres et haies

Tout naturellement château Lestage-Darquier Grand Poujeaux va bénéficier des mêmes techniques ancestrales remises au gout du jour par Jean-Baptiste Cordonnier, sur château Anthonic, à savoir plantation de haies, couverts végétaux, plantations d’arbres dans les parcelles. Aujourd’hui 500 arbres cohabitent avec les 28 ha de vignes de la propriété.

Les premières haies ont été installées au château Lestage-Darquier sur quelques centaines de mètres. Vont suivre les plantations d’arbres et de semis végétaux. La certification en bio a été lancée.