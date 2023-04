La Foire aux vins E. Leclerc fête ses 50 ans

H

istoire de célébrer le 50è anniversaire de la Foire aux Vins, 2023 verra pour la première fois tous les centres E. Leclerc s’accorder sur les mêmes dates, deux semaines du vendredi 29 septembre au samedi 14 octobre.

Parmi les points forts de l’édition 2023, 60 % de renouvellement de l’offre au lieu des 40-50% habituels, la reconduction de la sélection « jeunes vignerons » créée en 2022, un choix original de « 10 vins de demain » privilégiant les variétés résistantes, les vins non traités et les « vins de France » ainsi que « la plus grande dégustation à l’aveugle de France ».

En outre, les traditionnels « Incroyables » qui célèbrent eux leur 20è anniversaire seront au nombre de 50 et tous à moins de 10 €, toujours choisis par le meilleur sommelier du monde 2007 Andreas Larsson.

Leclerc inventeur de la Foire au Vin en 1973

La révolution est venue de Bretagne en 1973. En ce début des années 70, la consommation de vin en France est de 120 litres par an, le litre étoilé est encore en bonne place, les achats des citadins se font dans les épiceries. Les premières Foires aux vins sont l’idée de deux adhérents E. Leclerc : une opération promotionnelle pour dynamiser les ventes entre l’activité estivale et les fêtes de fin d’année.

A St Pol-de-Léon (Finistère), Antoine Polard propose une promotion de Bordeaux, tandis qu’à Vannes (Morbihan), Raymond Berthy demande à ses fournisseurs habituels une sélection particulière de trois origines, Bordeaux, Côtes-du-Rhône et le voisin Pays Nantais. La vente se fait avec des avantages par lot, directement sur le parking. Le CA de Vannes en 1973 est de 240 000 F pour 80 000 bouteilles. Le terme Foire aux vins y apparaitra pour la première fois en 1975.

Repris par l’ensemble de la distribution, le concept de FAV se développera, poussé par la crise bordelaise et le premier choc pétrolier pour devenir une institution régulière dans les années 80.

La fin du catalogue papier

En 2023, le catalogue papier des FAV, qui représentait cinq fois le poids de la Tour Eifel, ne sera plus distribué en boites à lettres, mais consultable en magasin, en ligne et adressé personnellement aux clients sur fichiers : « un changement radical, mais pas punitif » déclare Michel-Edouard Leclerc.

L’offre sera disponible en ligne une semaine d’avance pour les préréservations et un catalogue spécial sera proposé dès le 1er septembre sur le site ma cave.

En 2021, la FAV a écoulé 9,3 millions de bouteilles. Le CA était de 98 millions d’euros en 2019 et 2020, 108 en 2021 (fin du premier confinement), de 104 en 2022, principalement porté par les millésimes bordelais. Pour Cyril Mondon, responsable national vin et effervescents, l’objectif 2023 est de faire au moins aussi bien.