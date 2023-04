P

ensée autour de trois espaces : le Cellier, la maison Belle Époque et la boutique, la proposition oenotouristique de la maison Perrier-Jouët repose sur un savant mélange d’art de vivre et de flânerie culturelle.

Après deux saisons dont la première qui sonnait comme un renouveau face à la situation sanitaire, la maison sparnacienne réitère en 2023 en conservant les bases de son « écosystème » oenotouristique.

Le Cellier, imaginé comme un bar à champagne grandeur nature, permet de découvrir l’univers de la maison qui a fait de l’anémone, sa fleur de prédilection. À l’intérieur, le bar accueille un parcours artistique. Depuis 2022, c’est l’architecte et designer Garance Vallée qui a investi les lieux avec une installation intitulée « Air planté », interrogeant notre rapport à la nature et à l’espace. Lieu de culture et d’art, ce bar laisse place également aux oeuvres de précédentes collaborations.

La terrasse en prolongement du Cellier, visible depuis la longue avenue de Champagne, permet à la maison Perrier-Jouët de proposer une carte gastronomique de saison imaginée par le chef de la maison, Sébastien Morellon du déjeuner jusqu’au dîner.

Un menu gastronomique de haut vol en association avec le chef Pierre Gagnaire est proposé dans le jardin de la maison ou dans les salons.

Secrètement gardée des regards indiscrets, la maison Belle Époque, bâtisse du XVIIIe siècle, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, dévoile un panorama inédit des œuvres des artistes des années 1900 (Mucha, Lallique, Majorelle…) et abrite la plus importante collection d’Art Nouveau français en Europe.

Incontournable, la boutique, dont la nature semble avoir envahi les lieux, offre des services de personnalisation à la minute, mais aussi des produits exclusifs de la maison (miel des ruches du jardin de la Maison Belle Époque, livres, papeterie). À noter également, la maison Perrier-Jouët propose des conférences, dégustations, rencontres…au sein de son « Atelier », en prolongement de la boutique.