François-Xavier Morizot va remplacer Christophe Danneaux à la tête de Mumm-Perrier-Jouët

F

rançois-Xavier Morizot, actuel directeur industriel, occupera le siège vide laissé par Christophe Danneaux à la tête des maisons Mumm-Perrier-Jouët. Une nomination qui sera effective à compter du 1er février.

Ingénieur, François-Xavier Morizot a débuté sa carrière au sein du groupe Mars, a occupé des postes de directeur de production et supply-chain pour la branche vins et spiritueux Moët Hennessy du groupe LVMH (Moët & Chandon, Ruinart, Mercier, Dom Perignon) avant de diriger une usine du groupe Bacardi et de rejoindre les bancs du groupe Pernod Ricard en 2018.

Une carrière solide

Entré dans le groupe en 1992, Christophe Danneaux a successivement occupé les postes d’analyste pour Ricard puis a été directeur administratif et financier de la filiale Martell Mumm-Perrier-Jouët (MMPJ), de l’antenne chinoise de Pernod Ricard en 2011, dont il est devenu le vice-président finances et opérations en 2013. Il était à la tête des maisons MMPJ depuis 2017.

Comme son prédécesseur, François-Xavier Morizot aura à coeur de poursuivre le développement et l’accélération de la transition environnementale des deux maisons.