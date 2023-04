La France soutient l’adhésion chinoise à l’ONU du vin

D

ans une déclaration conjointe des présidents chinois Xi Jinping et français Emmanuel Macron, concluant ce 7 avril la visite d’État du second chez le premier, les deux États annoncent « lancer de nouvelles perspectives pour la coopération franco-chinoise ». Dont l’enregistrement chinoise d’Indications Géographiques des vins de Bourgogne (en complément de précédentes reconnaissances) et le soutien français à une nouvelle étape dans la reconnaissance mondiale des vins chinois. Ainsi « la France soutiendra la demande que la Chine déposera pour adhérer à l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) dans les meilleurs délais, ainsi que l’organisation par la Chine d'une conférence internationale sur la filière vitivinicole » indique la déclaration conjointe.

Fêtant en 2024 les 100 ans de sa fondation en France (d’abord à Paris et plus récemment à Dijon), l’OIV est prête à accueillir ce cinquantième membre au plus vite, du moins dès que la procédure aura été initiée par l’ambassade chinoise à Paris. En attendant, cette annonce est « un pas décisif dans la longue marche de la Chine vers l’OIV » salue l’ONU du vin sur Twitter. Aux côtés des 49 états membres de l’OIV, on trouve des observateurs chinois avec les régions de Yantai et Ningxia Hui. Un premier pas vers une possible adhésion, comme l’arrivée en tant qu'observateur du Texas l’an passé pour les États-Unis.

Troisième vignoble au monde

En 2021 d’après l’OIV, la Chine est le troisième vignoble au monde avec 785 000 hectares (derrière l’Espagne avec 964 000 ha et la France avec 798 000 ha). Premier producteur de raisin de table et troisième producteur de raisins secs, la Chine point actuellement à la onzième place pour la production de vin (2,3 % des volumes produits en 2021). Le marché chinois est cependant le sixième pays consommateur et importateur de vin. Avec 0,9 litre de vin consommé par an et par habitant.