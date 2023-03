Avec Plugwine, les Grappes visent 20 millions € de vente de vin en ligne

F

orte de sa levée de fonds de septembre dernier et son orientation résolue vers l’export, la plateforme de vente en ligne les Grappes réalise une nouvelle étape de croissance externe en annonçant ce jour le rachat de Plugwine. Créée en 2013 et plus orientée vers le service aux vignerons, cette autre plateforme avait su construire « un panel de services à destination des vignerons et noué des partenariats commerciaux avec des acteurs de premier plan comme Vivino ou les Vignerons Indépendants », situe un communiqué. Plugwine compte aujourd’hui 600 vignerons et groupes de spiritueux abonnés à ses services, auxquels viendront s'adjoindre les 1 200 vignerons référencés par Plugwine. L’identité propre des deux marques est pour l’heure maintenue, mais Les Grappes prévoit de basculer son centre opérationnel et sa logistique ainsi que son siège social à Mâcon.

« Ce rapprochement s’inscrit dans notre stratégie visant à devenir un leader incontournable des services et de la vente en direct pour les vignerons. Nous intégrons les activités et l’ensemble des collaborateurs de Plugwine. Nos 2000 clients professionnels et nos 1 700 vignerons vont pouvoir profiter rapidement de la complémentarité entre les 2 sociétés », déroule Loïc Tanguy, fondateur et CEO de Les Grappes. Le fondateur de Plugwine Christophe Viet quittera définitivement l'aventure après une période de transmission. Loïc Tanguy souligne « l'extrême complémentarité des deux entités, Les Grappes étant très développées vers la distribution quand Plugwine était plus avancé dans les services aux vignerons ».

Offres complémentaires

A l’heure de ce rachat réalisé sur fonds propres sans endettement, les Grappes revendique déjà plus de 1200 vignerons référencés et 10 millions d’euros de chiffres d'affaires en 2022. « Avec cette opération, Les Grappes projette un chiffre d’affaires prévisionnel proche de 20 millions d’euros en 2023, dans l’objectif de devenir un acteur incontournable de la vente de vins en direct des vignerons. Dans le cadre de ce rapprochement, toute l’équipe de Plugwine rejoint l’équipe de Les Grappes », rappelle un communiqué.

Les Grappes se focalise donc sur le maintien de la croissance qu’elle a créée grâce à sa spécialisation dans la vente de vins en direct des vignerons, et la concrétisation « des ambitions de développement en France et à l’international auprès de ses clients particuliers et professionnels », poursuit un communiqué. Le rapprochement de ces 2 acteurs complémentaires complète les compétences à destination de la filière viticole, « Plugwine en tant qu’opérateur de services et de logistiques à destination des vignerons, et Les Grappes en tant que plateforme de distribution à destination de ces mêmes vignerons avec une équipe de 60 collaborateurs et plus de 1700 vignerons partenaires », rappelle un communiqué.

Marché voué à se consolider

Le fondateur de Plugwine Christophe Viet voit dans ce rapprochement « un maintien de la qualité des services tout en améliorant les capacités de distribution, avec l’ambition de devenir l’acteur majeur du e-commerce des vins et spiritueux en France et en Europe ». De son côté, Loïc Tanguy s'estime déjà bien pourvu avec les 1 700 vignerons référencés par les deux entités et voit plutôt une opportunité d'accès aux services de Plugwine pour les vignerons utilisant le canal de distribution Les Grappes. Il se dit en revanche convaincu que « le marché de la vente en ligne est voué à se consolider, et donc que d'autres rapprochements ne sont pas à exclure, car les marges de ce secteur ne sont pas énormes, il faut donc pouvoir viser une taille critique ».