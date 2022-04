Les ventes de vin en ligne déconfinées mais pas débranchées

S

i le réseau de la grande distribution reste le premier circuit d’achat de vin pour 82 % des acheteurs, les ventes en ligne sont utilisées par 41 % des consommateurs fin 2021*, d’après l’étude réalisé par Dynata pour l’agence Sowine (auprès de 1 015 personnes âgées de 18 à 65 ans jugées représentatives de la population française par la méthode des quotas). L’usage des ventes de vin en ligne diminue de 5 points par rapport à 2021, mais reste haut après le pic lié à la crise sanitaire du covid (46 % en 2021, +16 points par rapport à 2020).

L’achat en ligne est plus fort chez les jeunes consommateurs, qui ont pris le réflexe d’achat en ligne (55 % des 18 à 25 ans et 53 % des 26 à 35 ans) note Arnaud Daphy, associé Sowine, qui précise que les consommateurs les plus connaisseurs présentent aussi la part la plus élevée d’achats en ligne (75 %). Le consultant ajoute que le montant d’achat moyen est important sur le web : plus de 50 € (pour 3 à 6 bouteilles, avec un prix moyen de 11 à 20 €). Un panier élevé sans doute pour rentabiliser les frais de port.

Influenceurs

Concernant les influenceurs sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin…), Arnaud Daphy note qu’ils ont bien une influence. Ainsi, 23 % des Français suivant des influenceurs ont acheté un vin recommandé (50 % pour la catégorie des grands acheteurs). Parmi les réseaux sociaux actuellement en vogue, Sowine souligne qu’Instagram est la plateforme la plus engageante : 32 % des utilisateurs, y suivent un compte vitivinicole (château, marque…). Une proportion qui monte à 52 % des grands acheteurs de vins (et 70 % pour les grands acheteurs de champagnes).

*: Arrivent ensuite les cavistes (36 %) et l’achat direct chez le producteur (20 %).