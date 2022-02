Le site Les Grappes étend ses ventes de vin en ligne à l'Italie

L

es vignerons indépendants qui collaborent avec la plateforme de vente en direct les Grappes voient un nouveau débouché s’ouvrir à eux. La plateforme, qui propose aux vignerons de vendre en circuit court aux particuliers et aux professionnels, « se lance dans le pari audacieux de développer son offre professionnelle en Italie, terre de passionnés de vins, pour faire rayonner ses vignerons au-delà des frontières », affirme un communiqué.

Les Grappes se veut une vitrine inédite pour la mise en avant du savoir-faire des vignerons indépendants. La structure se revendique « premier réseau d’achat en direct vigneron en France », et annonce « plus de 1 200 vignerons récoltants vendant en ligne et en direct leur vin » par l’intermédiaire de la plateforme.

La structure affiche à présent la volonté « d’aider les vignerons à développer leur activité et faciliter l’achat de vins français à l’étranger », en commençant par l’Italie.

Objectif 100 clients

Les Grappes entend s’appuyer sur Elsa Moisand, son export manager basée à Milan pour développer son ambition. L’objectif de 100 clients restaurants, hôtels ou revendeurs à l’étranger est d’ores et déjà fixé pour les mois à venir.

L’exemple de Fabio Monittola, gérant de la cave Puglia Rewind à Lecce, est mis en avant pour illustrer la valeur ajoutée apportée par Les Grappes : « des tarifs attractifs, des pépites françaises de vignerons récoltants peu connus et un accompagnement sur la logistique internationale », poursuit le communiqué. Ce caviste travaille à présent avec Les Grappes pour l’approvisionnement complet de son rayon de vins français.