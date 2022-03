Le Repaire de Bacchus bascule ses ventes de vin en ligne sur Wine and Co.

R

egroupant 41 cavistes de région parisienne, l'enseigne Le Repaire de Bacchus abandonne la vente en ligne « pour se concentrer sur les fondamentaux de son métier de caviste de proximité », indique un communiqué.

« La refonte du site était une de nos priorités. Conçu il y a une dizaine d’années, il avait besoin d’un nouveau souffle, plus moderne et plus dynamique, plus en phase avec notre image de caviste urbain», indique Laurent Crochemore, directeur opérationnel de l’enseigne. De ce projet a découlé la réflexion sur la fermeture de l’activité de commerce en ligne, qui ne représente que 3 % des ventes globales de l’enseigne. « Conscients du poids de la concurrence sur la toile au sein de la filière vin et des coûts générés par la logistique d’un site marchand, nous avons fait le choix d’arrêter les ventes en ligne et de nous concentrer avant tout sur notre savoir-faire de caviste de rue, notre ADN depuis bientôt 40 ans », poursuit le responsable de l’enseigne.

Synergies de groupe

Le Repaire de Bacchus s’offre donc un site vitrine repensé mais le groupe ne lâche pas pour autant l’activité de caviste en ligne, puisque celle-ci sera à présent assurée par Wine and Co., partenaire privilégié puisque « propriété du groupe La Martiniquaise, comme Le Repaire de Bacchus », valide un communiqué.

« C’est la meilleure façon d’optimiser les synergies du groupe », rappelle Laurent Crochemore, « Wine and Co étant un des sites leaders de la vente de vin qui a su fidéliser ses clients tant par la qualité de l’offre que par le sérieux du service. Un pure player qui depuis plus de 20 ans est au sommet de la toile, son expertise est un gage de confiance pour les acheteurs de vin ». Depuis le nouveau site du Repaire de Bacchus, le lien vers Wine and Co. Est mis en avant pour les clients intéressés par l’achat en ligne. « De son côté, Wine and Co envisage, dans un futur proche, de s'appuyer sur le réseau des 41 caves du Repaire de Bacchus pour assurer ses livraisons en point relais à Paris et en Ile de France », poursuit le communiqué.