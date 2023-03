Première alerte gel sur les vignes

Q

ui dit fin de l’hiver, dit début de la saison des gels printaniers. La première alerte du millésime 2023 vient d’être relayée par la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire, qui fait état d’une forte baisse des températures annoncée par Weather Measures dans les nuits du dimanche 26 au lundi 27 mars puis du lundi 27 au mardi 28 mars. Semblant plus marqué sur les vignobles de l’Est (Alsace, Bourgogne, Vallée du Rhône nord…), le risque gélif est à relativiser selon l’avancée des vignes.

En Pays de la Loire, la douceur hivernale n’amène pas à de premiers débourrements : la majorité du chenin est dans le coton d’hiver et seuls quelques bourgeons de chardonnay sont gonflés rapporte Solène Tropis, conseillère vigne climat et accidents climatiques à la chambre régionale. Il pourrait ainsi y avoir de premières pointes vertes en Anjou et Muscadet d'ici la fin de semaine.

Faire attention

En l’état des températures annoncées, le coût d’une possible perte de récolte reste inférieur à celui d’utilisation d’outils antigels, qui n’est pas conseillée. Cette première alerte gel est surtout un appel à l’attention : « la saison du gel commence. Les viticulteurs connaissent mieux leurs parcelles sensibles et précoces, il va falloir faire attention aux températures la nuit » résume Solène Tropis.