La grève des ports français grippe l’export des vins

etour aux tensions logistiques. « Nous avions retrouvé un peu de sérénité dans les expéditions maritimes, mais elle est mise à mal par les grèves en France » résume Karine Pauchard, la directrice des opérations pour le logisticien Hillebrand Gori. Touchant plusieurs maillons de la chaîne d’expéditions, les mouvements sociaux contre la réforme des retraites concernent les dockers depuis deux semaines, mais aussi les raffineries et les remorqueurs. « Les paramètres sont nombreux et complexes. Aux mouvements sociaux, s’ajoutent les contraintes organisationnelles des ports, ce qui complique le déroulement de nos activités car tout est désorganisé. En effet, pour que les containers pleins partent et que les vides sortent, il faut prendre des rendez-vous

» explique Karine Pauchard.

Si la logistique maritime française a déjà connu des perturbations liées aux grèves par le passé, celles du printemps 2023 sont marquées par de faibles visibilités. Les situations de blocage pouvant apparaître subitement, désorganisant tout le flux logistique. Face à ces délais, « nous pouvons sécuriser les containers chargés sur des parcs sécurisés en attendant de pouvoir les rentrer sur les terminaux. Nous pouvons dérouter les containers vers d’autres ports européens : Anvers, Rotterdam, Barcelone, Gènes… » indique Karine Pauchard, précisant que ces deux options entraînent des frais supplémentaires. Et sachant qu’avec une situation incertaine en France, les autres ports européens risquent de saturer avec le transfert progressif des marchandises ayant initialement prévu de transiter par la France.

Situation complexe

Ne pouvant quasiment plus charger ses entrepôts portuaires, Hillebrand met à profit ses entrepôts de Beaune et Bordeaux pour avoir la capacité de rerouter les containers vers les ports les plus proches (Barcelone pour le Languedoc et Bordeaux, Gènes pour la Provence…). S’il est difficile de chiffrer les retards et les surcoûts, les effets de ces grèves vont se compter en semaines de retard pour les livraisons à l’export. D’autant plus que si les containers pleins ne partent pas des ports, ceux vides ne sortent pas non plus, empêchant de préparer des livraisons. Incertaine dans ses développements, « la situation est complexe » conclut Karine Pauchard.