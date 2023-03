Gérard Bertrand plaque sur pellicule le storytelling des vins de Corbières

E

t… action ! Lancée officiellement à l’occasion salon ProWein (19-21 mars à Düsseldorf), la cuvée "Hérésie" en appellation Corbières de Gérard Bertrand est soutenue par un film : "Hérésie : meet the legend". Aboutissement d’un an d’investissement, ce court-métrage de 12 minutes en anglais (étant destiné à l’export) suit son héros, Savin*, dans le temps et les civilisations pour surmonter les épreuves de 5 dragons (représentés sur les étiquettes) pour 5 éléments (lumière, eau, terre, vent et temps). L’objectif étant de « mettre en avant l’ADN des Corbières depuis les Phéniciens, les Romains, les Wisigoths, les Cathares… Et toujours avec ses paysages, ses abbayes, ses châteaux… » explique Gérard Bertrand, le PDG du groupe éponyme, soulignant qu’il croit « beaucoup dans les vignobles de Corbières, dont je suis originaire. Je veux créer une marque qui permette de fédérer dans le monde entier l’imaginaire sur les Corbières. »

Après un prélancement en 2022 de la marque Hérésie en France et en Europe avec des cuvées rouges (grenache, syrah et mourvèdre) et blancs (grenache, roussanne et marsanne), la marque vise une commercialisation d’un million de cols cette année. « C’est l’une de nos priorités pour 2023 et 2024 » indique Gérard Bertrand, qui veut promouvoir « cet esprit fort de résistance que l’on retrouve dans les Corbières, et cher à mon cœur ».

Que le vin redevienne à la mode

L’esprit de conquête est d’autant plus nécessaire que les tendances de marché sont actuellement complexes. « La déconsommation est partout. On s’en rend compte avec l’inflation et la compétition avec les spiritueux, pour les cocktails » pose Gérard Bertrand, estimant que « la filière vin dans sa globalité doit se remettre en question. Pour avoir un vin plus accessible aux jeunes générations, pour développer le long drink… Il faut que le vin redevienne à la mode. Après l’âge d’or des années 1980-1990, aujourd’hui c’est plus difficile. » Le négociant languedocien conseille notamment à la filière française de jouer collectif et d’investir dans la commercialisation et dans les réponses viticoles au changement climatique (notamment la gestion de l’eau).

* : Interprété par Anthony Loison Antoniotti, dans un film dirigé par Balkan Tekelioglu.