Les dates d'ouverture en grande pompe des 3 Cité des climats et vins de Bourgogne

n amont d’une grande cérémonie inaugurale, la Cité des Climats et vins de Bourgogne portée par portée par l’interprofession a choisi de présenter ses trois sites au grand public de manière échelonnée. Mâcon ouvrira le bal le mercredi 3 mai, suivi de Chablis le mercredi 17 mai, et de Beaune le samedi 17 juin.

L’officialisation du réseau est prévue un mois plus tard. Elle se déroulera en simultané, à Chablis, Beaune et Mâcon, du 15 au 18 juin. L’organisation prépare « quatre jours exceptionnels pour faire enfin découvrir ces 3 sites [dont l’ouverture a été décalée d’un mois pour garantir une bonne finition des bâtiments, NDLR] dédiés à la culture et à l’histoire des vins de Bourgogne, modèle des vins de terroir unique dans le monde ».

Célébrer le modèle bourguignon

Les 15 et 16 juin seront réservés aux professionnels de la filière vin et tourisme, ainsi qu’aux institutionnels, financeurs, et partenaires du projet. « Ce moment unique, avec des invités issus d’autres régions viticoles de France et de l’étranger, sera l’occasion pour le Bureau Interprofessionnel du Vin de Bourgogne (BIVB) et la Cité des Climats et vins de Bourgogne de célébrer le grand modèle viticole bourguignon » indique un communiqué promettant par ailleurs un dîner « dans un lieu emblématique » et une escapade dans les vignes en Côte Chalonnaise.

La Cité attend le grand public le grand public le weekend des 17 et 18 juin, en simultané à Chablis, Beaune, et Mâcon. « Ces deux jours de festivités comprendront une découverte des lieux et des parcours de visite, ainsi que de nombreuses animations autour des 5 sens » termine le communiqué. Le programme complet sera bientôt disponible sur ce nouveau site internet.