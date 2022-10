Les Cités des Climats et vins de Bourgogne sortent de terre et de terroirs

D

ans les temps ! Avec 90 % d’avancement de son chantier, la Cité des Climats et vins de Bourgogne de Beaune vient d’être livrée partiellement en septembre, le gros œuvre étant fini (mais il reste « l’installation de la vrille avec son étape clé, celle de la pose du pont suspendu » précise Chloé Butet, la directrice Pôle Culture de la Cité des Climats et vins de Bourgogne). Sa réception totale est prévue pour février 2023. À Chablis, la réception partielle est prévue pour fin octobre, pour être totalement livrée en décembre, avec l’installation de la scénographie. Il en sera de même pour la cité de Mâcon.

Un respect du planning, et ce « malgré les tensions sur les matériaux, tout est mis en œuvre pour maintenir les délais, même si cela entraîne une gymnastique au niveau de la gestion des plannings. L’aménagement des trois sites se fera au cours de l’automne-hiver » souligne Chloé Butet.

Éco-durable

Le tout avec une « construction éco-durable : matériaux biosourcés avec l’utilisation du béton de chanvre pour la construction des façades en ossature bois » indique un communiqué pour la cité de Beaune, précisant l’« utilisation de matériaux géosourcés locaux à l’instar de la pierre de Comblanchien pour le socle, la terre du Mont Saint-Vincent en enduit intérieur, ainsi que la chaux comme enduit extérieur et liant de l'isolant » et la « production d’énergies renouvelables et efficacité des systèmes avec l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur récupération d'énergie avec VMC double flux ».

Les travaux avancent à Mâcon.