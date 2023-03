17 vignerons engagés pour améliorer la communication avec les riverains

L

a société de conseil en viticulture Phloème basée à Villenave d’Ornon dans le Bordelais vient de lancer un groupe 30 000 « Viticulture périurbaine ». Pendant trois ans, les 17 domaines viticoles qui se sont engagés dans ce groupe vont travailler collectivement sur la réduction de l’usage des produits phytosanitaires et de l’impact des traitements via le recours aux OAD (outils d’aide à la décision), la mise en place de pratiques alternatives, le recours au biocontrôle, la plantation de haies, l’amélioration de la qualité de la pulvérisation, la réduction de la dérive… Ainsi durant cette campagne le groupe va notamment bénéficier d’une formation sur la pulvérisation confinée et de conseils personnalisés aux réglages des appareils.

Cartographie des zones sensibles

Mais plus original le groupe va également travailler sur l’amélioration de la communication avec les riverains. « Un tiers des domaines sont basés dans le Médoc, un tiers autour de Pessac-Léognan et un autre tiers dans le Libournais », détaille Aurélie Albert, conseillère en viticulture et animatrice du groupe. La plupart doivent cohabiter avec de nombreux riverains, certaines propriétés étant même enclavées au cœur de ville. « Nous allons travailler en partenariat avec les mairies, les écoles, les communautés de communes. Par exemple nous allons essayer de voir avec les municipalités s’il est possible qu’elles mettent en relation les viticulteurs avec leurs riverains pour éviter que les viticulteurs fassent du porte-à-porte », indique Aurélie Albert. Autre action prévue en fin d’année : la cartographie des zones sensibles dans chaque domaine. « Nous allons nous déplacer sur chaque propriété et regarder avec le vigneron quelles sont les zones et les surfaces concernées par les distances de sécurité riverains. A partir de là nous pourrons préconiser des mesures de gestion de ces zones », précise la conseillère en viticulture. A l’automne, elle prévoit également d’organiser une formation à la communication avec les riverains pour l’ensemble du groupe.

D'autres groupes 30 000

A côté du groupe 30 000 Viticulture périurbaine, Phloème anime deux autres groupes 30 000 sur des thématiques plus classiques. Le premier dénommé « transition bio » vise à accompagner 12 viticulteurs bordelais vers le zéro herbicide et la protection bio tout en préservant leurs rendements. Le deuxième nommé « viticulture durable » qui comprend 14 viticulteurs girondins va travailler sur la durabilité économique et technique des exploitations dans le cadre de la réduction des usages du glyphosate.

Phloème a également lancé un groupe « Emergence » avec 5 viticulteurs / céréaliers de la région de Cognac sur le thème « Produire mieux dans le respect de l’environnement avec la réduction du glyphosate ».