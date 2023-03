Le salon Wine Paris 2024 décernera ses premières récompenses

A

peine l’édition 2023 de Wine Paris achevée que l’organisateur Vinexposium propose déjà une mise en bouche en vue du rendez-vous de 2024. Celui-ci verra ainsi l’arrivée d’une série de récompenses, les V d’or, à destination « des initiatives qui font le business de demain », annonce un communiqué de Vinexposium. A l’image de ce qui existe déjà dans la plupart des salons, ces V d’or offriront une mise en lumière supplémentaire pour les actions commerciales, marketing et de promotion « les plus ambitieuses et les plus responsables de la filière vins et spiritueux, évaluées par un jury international de renom qui évaluera chaque projet sur son impact et sa contribution au secteur », enchaîne un communiqué.

Fait remarquable, ces distinctions ne sont pas réservées aux seuls participants du salon, restant ouvertes, gratuitement, à tous les professionnels du secteur des vins et spiritueux, « quelles que soient leur taille et leur nationalité ». Ceux-ci sont donc invités à soumettre leur candidature dès le 17 avril 2023 sur l’espace dédié du site Vinexposium, afin que le comité de pilotage procède à une pré-sélection des projets qui pourront être nominés. Stratégie export, expérience de marque, innovation business, initiative collective, initiative transmission, démarche de mise en marché éco-responsable figurent comme les 6 catégories de récompenses permanentes, auxquelles viendront s’adjoindre « 3 awards d’honneur récompensant les femmes et hommes qui ont significativement contribué à faire le monde des vins et spiritueux d'aujourd'hui et de demain », précise un communiqué.

Coup de projecteur

Les postulants sont invités à soumettre leur candidature jusqu'en septembre 2023, avant que l’évaluation des projets-candidats soit effectuée par un jury composé d’acteurs « internationalement reconnus de la filière, où chacun représente une expertise clé du secteur, qu’il s’agisse de la production, du marketing, de la distribution ou encore du développement durable », formalise un communiqué. Plusieurs critères de notation seront épluchés, dont l’impact RSE des initiatives postulantes. « Deux choses prévaudront dans la composition du jury : la dimension internationale et la diversité d'acteurs exclusivement professionnels de la filière», situe Anaïs Egré, directrice marketing et communication de Vinexposium, « les lauréats bénéficieront d'un coup de projecteur supplémentaire grâce à la remise des prix lors du salon, ainsi qu'une présence accrue dans tous nos outils de communication sociale ».