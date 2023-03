Comment soigner la vigne sans nuire aux abeilles

L

’arrêté abeilles de 2021 ne classe pas la vigne parmi les plantes attractives pour ces insectes pollinisateurs. Par conséquent, « aucune évaluation du risque liée à l’application d’un produit phyto lors de la floraison de la vigne n'est exigée lors de la révision de son autorisation de mise en marché (AMM) » rappelle une note explicative du texte.

Cela n’empêche pas les abeilles domestiques de visiter les vignobles pour butiner les fleurs des couverts en inter-rangs ou en bordures de parcelles (trèfles, crépis, phacélie, moutardes...), pour récolter du pollen sur la fleur de vigne, en particulier lorsqu'il y a peu de diversité florale dans l'environnement des ruches, et pour s'abreuver dans les gouttes de pulvérisation, particulièrement lorsqu'il fait chaud.

Pour les protéger, les auteurs indiquent que « l’ensemble des produits va faire l’objet d’un nouvel examen afin de déterminer si leur utilisation est possible en période de floraison des zones de butinage » et que de nouvelles restrictions d’emploi sont à prévoir en présence d’exsudats.

En attendant, ils préconisent aux viticulteurs de bien lire les règles d’utilisation listées dans l’AMM de chaque spécialité. Des phrases Spe8 peuvent déjà restreindre ou interdire les applications pendant la floraison de la vigne.

Les règles en vigueur

Pour l’heure, en absence de fleurs dans une parcelle, les traitements fongicides, insecticides, acaricides et herbicides sont autorisés sans contraintes horaires. En présence de fleurs, la majorité des fongicides restent autorisés sans contraintes horaires. Des règles particulières s’appliquent au Collis, à certains soufres liquides (citrothiol liquide, whisper etc..), aux huiles essentielles d’orange douce, au Tenrok, et au Phytosarcan.

Même chose pour les insecticides et acaricides, à condition que le couvert fleuri ait été détruit par fauchage, broyage, ou roulage, et que les abeilles soient parties. « Les traitements obligatoires contre la cicadelle de la flavescence dorée suivent les mêmes conditions d'application que les autres traitements insecticides » précise la note.

Pour des raisons de toxicité vis-à-vis des insectes pollinisateurs, les mélanges de triazoles IDM (IBS groupe I) et de pyréthrinoïdes sont interdits en période de floraison (de la vigne et des adventices) ou de production exsudats. « Durant cette période, les pyréthrinoïdes seront appliqués en premier et le traitement à base de triazoles sera réalisé après un délai minimum de 24 heures ».

Les herbicides ne peuvent en revanche être appliqués qu’entre deux heures avant le coucher du soleil et trois heures après. A noter que l’AMM du Beloukha précise « ne pas appliquer lorsque les adventices sont en fleurs dans la parcelle », signifiant que la zone de butinage fleurie doit être rendue non attractive (broyage ou fauchage), que celle du Cent7 indique « ne pas appliquer pendant la floraison de la vigne et/ou des adventices en fleurs dans la parcelle », impliquant un broyage ou un fauchage et une limite d’utilisation au stade BBCH 57 (boutons floraux séparés).