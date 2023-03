Les vins de Bordeaux testent leurs identités sur les réseaux sociaux

L

’entrée en matière est directe : « vous avez bu du vin dernièrement ? » demande un post sponsorisé actuellement visible sur le réseau social Instagram (groupe Meta). Les internautes cliquant sur cette campagne sont dirigés vers un sondage en ligne devant alimenter la réflexion marketing du Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux (CIVB). Aussi digitale que participative, cette étude cible les Français de 18 à 55 ans buvant du vin pour connaître leurs ressentis sur plusieurs propositions d’identités : "de passions en générations" illustrant la lignée dynamique et renouvelée des opérateurs de Bordeaux, "exprimer sa nature" pour illustrer l’action de protection et d’expression des terroirs girondins, "au-delà des étiquettes" pour sortir les vins bordelais des préjugés (et promouvoir « un grand crew »)…

Testant par le passé ses campagnes auprès de panels, le CIVB explique opter ce début d’année pour un sondage plus « direct » avec les consommateurs (et les professionnels) qui peuvent donner un retour plus « spontané » aux diverses propositions (une par sondage). Réalisée sur plusieurs marchés, cette étude permet de valider les visuels et vidéos proposés en demandant aux sondés de partager leurs sentiments sur la campagne proposée (de la « surprise » au « sourire »), leurs perceptions des vins de Bordeaux (de « plus » à « moins attractifs ») et leur degré d’implication (de la volonté d’en savoir plus à celle de partager les contenus sur les réseaux sociaux).

Plateforme de marque

S’inscrivant dans le travail de fond de création d'une plateforme marque du CIVB, cette nouvelle campagne pourrait se concrétiser en 2024 (le temps d’intégrer les retours de consommateurs, de finaliser la campagne avec les professionnels et de produire les supports de communication). Son objectif est de séduire et reconquérir des consommateurs avec « un nouveau regard, de nouveaux territoires de communication » et une campagne qui doit se déployer dans le temps.