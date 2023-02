A Saragosse, retour gagnant pour le salon vigne et vin Tecnovid

U

n petit Vinitech. Telle est l’impression ressentie dans les allées du parc d’exposition de Saragosse. Du 14 au 17 février s’y est tenu le 12ème salon de l’équipement Tecnovid pour la vigne et le vin, après 4 ans sans édition à cause de la crise Covid. Mélangé avec l’Enomaq (embouteillage), l’Oleotec (production d’huile) et l’E-Beer (production de bière), il présente une teneur très vitivinicole. Une sorte de Vinitech en plus petit – la bière a aussi fait son entrée à Bordeaux. 28 000 visiteurs ont été enregistrés cette année au parc expo aragonais contre 20 000 en 2019. Le salon signe donc une forte progression. En taille comme en fréquentation, il se rapproche petit à petit du Simei de Milan (30 000 visiteurs et 480 exposants en 2022) et du Vinitech (42000 visiteurs et 750 exposants en 2022).

Trois locaux en force pour la viticulture

ID-David (Industrias David) n’est pas venu exposer les mains vides. Le constructeur ibérique montre tous ses outils équipés de capteurs pour les tracer en direct depuis une application mobile et PC. Il installe aussi désormais une ventilation réversible automatique pour le refroidissement de ses centrales hydrauliques. Il dévoile enfin sa nouvelle effeuilleuse équipée d’une ventilation plus puissante.

NB Machinery (Niubo Maquinaria Agricole) est aussi venu exposer de nouveaux outils. Parmi eux, on peut retenir la système de changement rapide d’outil sur châssis intercep. Pour ce faire, le fabricant espagnol propose une platine à 5 boulons située sous le pivot. Les outils en sont aussi pourvus. Son petit nom : « Cobra System ».

Enfin, on peut aussi citer Agromet venu montrer son nouveau combiné de cadre intercep avant et cultivateur arrière, pour vignes plantées à partir d’1 m. Le tout est en attelage porté arrière de tracteur interligne. L’hydraulique bénéficie d’une animation avec connexion directe par cardan. Deux réservoirs stockent 45 l d’huile sur l’outil. Le châssis intercep montre 1 m de largeur variable synchronisée droite gauche. Le cultivateur arrière se relève à la verticale.

Les tractoristes répondent présents

New Holland, Landini, Case IH, Claas, Ferrari Pasquali… Les grands tractoristes ont un stand. Ils exposent leurs derniers modèles spécialisés vigne et vergers. Mention spéciale à l’effort de New Holland qui présente son tout dernier T4 étroit, le modèle 80 V. Pas encore disponible en France, il fait surtout la tournée des salons et journées de présentation de la distribution.

Côté œnologie, tous les grands sont là. De GAI à Bucher Vaslin en passant par Foss, Parsec, Della Toffola, Verralia, Amorim, etc., l’exposition est impressionnante. Même Pellenc s’y met. Le constructeur français vient pour la première fois en nom propre à Saragosse avec un grand stand. Au total, ce sont pas moins de 650 exposants pour 1059 marques – les deux-tiers espagnoles – qui ont été présentées aux visiteurs.

Podium ! Le salon a également organisé un concours de l’innovation. Pour cette édition 2023, les « technical innovation awards » reviennent à Vignetinox pour l’ART.88ADR – un tendeur auto-bloquant, UV Boosting pour son appareil Helios et Julien SAS pour son Vitipic 335+ - le piquet à l’extrémité incurvée en forme de croix. Une médaille spéciale revient à New Holland pour le désherbeur électrique interligne XPower XPS. Toutes ces solutions ont déjà été présentées voire primées en France.

Tecnovid, timide « techno »

Si les solutions « prêtes à travailler » sont là, les produits plus technologiques sont absents. Seuls les primés cités ci-dessus et quelques acteurs des stations météo connectées (Sencrop, Isagri, etc.) sont là. Un seul robot viticole avec la présence de deux Bakus de Vitibot. Un salon plutôt épuré en start-ups et en prototypes. Mais après tout, le concret et les solutions éprouvées ont aussi du bon. Un prochain rendez-vous Tecnovid est d’ores et déjà fixé en 2025.