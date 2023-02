Rhonéa renforce ses vins premium à l'export en reprenant Caravinsérail

A

près le rapprochement en cours avec la CAPL, le groupe coopératif rhodanien Rhonéa annonce le rachat de Caravinsérail, petit négoce de la vallée du Rhône spécialisé dans une segmentation de vins premium. Après avoir annoncé son engagement total vers une production bio, le regroupement des structures coopératives de Beaumes-de-Venise, Vacqueyras), Visan et Rasteau poursuit son repositionnement commercial à travers l’acquisition de cette maison confidentielle qui produit et commercialise 100 à 150 000 bouteilles annuelles.

« Caravinsérail possède un réseau commercial bien implanté sur le réseau traditionnel à l’export, vers des destinations différentes des nôtres, notamment en Amérique du nord ou Europe du nord. Ce rachat nous ouvre donc des opportunités d’accélération de nos activités vers ces destinations, ainsi qu’un levier supplémentaire de montée en gamme pour nos crus et villages de côtes du Rhône », résume Pascal Duconget, directeur général de Rhonéa. Comparé aux 2900 ha de vignes et 12 millions de bouteilles annuelles produites par Rhonéa, Caravinsérail reste un acteur confidentiel, mais son autonomie et son positionnement premium sont maintenus.

Autonomie et synergies

Si la gérance de cette nouvelle filiale est maintenant assurée par Jérôme Raybaud, directeur administratif et financier du groupe Rhonéa, Xavier Logette reste directeur associé de Caravinsérail et interlocuteur commercial principal. « On ne veut surtout pas noyer l’identité de Caravinsérail au milieu du reste, ses approvisionnements et positionnements commerciaux resteront donc autonomes », ajoute Pascal Duconget. Caravinsérail bénéficiera ainsi des moyens commerciaux, de gestion et de production de Rhonéa, quand le groupement coopératif vauclusien profitera de nouvelles opportunités de marchés export dans les 14 pays couverts par Caravinsérail.