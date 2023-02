De nouvelles exigences pour les 25 ans du cahier des charges Terra Vitis

L

es 1924 adhérents à l'association et nouveaux vignerons prétendants au label Terra Vitis devront désormais enregistrer leur consommation en eau, mettre en place un compteur électrique spécifique à leur exploitation, compiler leurs achats de gazole non routier (GNR), vérifier que l’ensemble des salariés que les prestataires leur mettent à disposition sont bien déclarés, et que leurs cotisations sont bien acquittées.

Pour ses 25 ans, Terra Vitis reste fidèle à sa dynamique de progrès et renforce ses exigences autour des trois piliers du développement durable que sont l’engagement environnement, la responsabilité sociétale, et la durabilité économique.

« Nous avons beaucoup travaillé en interne pour dévoiler un nouveau cahier des charges qui réponde aux attentes de la société mais reste accessible à tous types de domaines. Le nouveau référentiel se décline en sept grandes thématiques : l’eau, l’énergie et les gaz à effet de serre, les matières premières et les déchets, l’ancrage territorial, la considération des salariés, la pérennité de l’exploitation, et la biodiversité » liste Anne-Laure Ferroir, directrice de l’association depuis 2021.

Preuves attendues

A chaque thématique correspondent des actions concrètes telles que l’utilisation de matériaux biodégradables ou la localisation de leurs fournisseurs par rapport à l’exploitation. Dès 2023, les adhérents et prétendants au label devront remplir une grille en indiquant leur niveau d’avancement pour chacune d’entre elles. « Les auditeurs leur demanderont d’apporter la preuve de ce qu’ils avancent » affirme Anne-Laure Ferroir.

Dans deux ou trois ans, ne pas respecter ces nouvelles obligations pourraient leur coûter le label.