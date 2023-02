Disparition de Gilles Descôtes, agent au service sacré de sa majesté Bollinger

G

illes Descôtes a donné tout ce qu’il avait. Jusqu’au bout. En retrait depuis 2018 mais officiellement en poste jusqu’en 2022, son départ avait vu naître un duo inédit en cave assuré par Gaël Vuile et Denis Bunner, respectivement directeur du vignoble et des approvisionnements et directeur vins. Deux profils qu’il a suivis pendant près de 10 ans au sein de la Maison Bollinger (Denis Bunner a été son adjoint en caves).

« Gilles était quelqu’un de très humain, joyeux, passionné, c’était un enfant du pays. On le charriait beaucoup parce qu’il venait d’une famille d’Oger (Côte des Blancs) et il travaillait pour une maison dont les approvisionnements sont essentiellement tournés vers le pinot noir. C’était un plaisir de travailler avec lui parce qu’il avait une vision collective de son travail », confesse Denis Bunner, directeur vins de la maison Bollinger.

Ingénieur agronome (Agro Paris Tech), Gilles Descôtes est entré dans les rangs de Bollinger en mai 2003. D’abord Directeur adjoint de la production puis du vignoble et de l’approvisionnement, il est ensuite nommé Directeur Technique, un poste qu’il occupera pendant 10 ans avant d’être nommé chef de caves en 2013.

PN

Fidèle à la maison d’Aÿ et ses pinots noirs boisés, c’est à lui qu’on doit le lancement des cuvées PN (comme pinot noir), des cuvées terroirs issues de crus de la Montagne de Reims.

Enfin, sous sa direction, la maison Bollinger a obtenu les certifications Haute Valeur Environnementale (HVE) en 2012 puis Viticulture Durable en Champagne (VDC) en 2015.