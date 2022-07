Le groupe Bollinger acquiert le domaine Hubert Brochard

D

éjà propriétaire de la maison de Champagne Bollinger et 5 autres maisons historiques de vins et spiritueux en France et aux Etats-Unis (Champagne Ayala, Chanson, Langlois-Chateau, Delamain, Ponzi Vineyards), « le groupe familial Bollinger (Société Jacques Bollinger, SJB) a finalisé l’acquisition du domaine Hubert Brochard », dans le Sancerrois, annonce un communiqué.

« Créé il y a plus de 120 ans et aujourd’hui dirigé par les 4ème et 5ème générations, le domaine est constitué d’environ 60 hectares en appellation Sancerre et Pouilly-Fumé », poursuit un communiqué. Pour le groupe familial champenois, cette acquisition dans le prestigieux terroir de Sauvignon s’inscrit dans une stratégie de proposition d’un portefeuille de vins et spiritueux « de très grande qualité, fruits de terroirs d’exception et du savoir-faire de ses équipes », ajoute un communiqué.

Ancrage en val de Loire

Le PDG du groupe Bollinger Etienne Bizot rappelle également que le groupe est présent depuis près de 50 ans en val de Loire depuis l’acquisition de la maison Langlois-Chateau en 1973. « Nous avons investi de façon significative dans cette région, dans le vignoble, l’élaboration et la commercialisation des vins. Nous avons élargi le domaine en Sancerre avec l’acquisition du château de Thauvenay en 2016. L’acquisition du Domaine Hubert Brochard représente une opportunité unique de consolider notre présence dans cette magnifique région du Sancerrois et de continuer à promouvoir son savoir-faire et la grande qualité de ses vins en France et à l’étranger », soutient le PDG du groupe Bollinger par communiqué.

Le directeur général de la maison Langlois-Chateau François-Régis de Fougeroux, se réjouit d’ailleurs de la complémentarité apportée par le terroir du domaine Hubert Brochard avec les vignobles régionaux déjà dans le giron du groupe Bollinger, en particulier les crémants de Loire, Saumur et Saumur-Champigny élaborés par Langlois-Chateau . Les membres de la famille Brochard en place au sein de la propriété assureront un passage de relais et Daniel Brochard, président actuel du domaine Hubert Brochard considère « cette transmission à notre partenaire SJB comme une poursuite de l’aventure portée par des valeurs communes d’entreprenariat, d’esprit de famille et d’exigence de qualité».

Rester en veille

Aucun plan de restructuration n'est prévu, afin que les équipes restent en place. « Une forme d’intégration va se faire. Daniel Brochard souhaite sortir de l’activité, c’est une volonté de sa part de partir en retraite. Une de ses filles, Anne-Sophie, va poursuivre son implication au sein du Domaine, Anne-Sophie, sur la partie vinification », explique le groupe SJB via son service de communication. Pour le groupe SJB, la priorité passe dorénavant par « l’intégration et la mutualisation localement avant de regarder une autre acquisition dans la Loire », indique leur service de communication. Le groupe indique toutefois rester en veille, « pour ne pas rater les bonnes opportunités qui pourraient se présenter ».