La Provence perd Joël Ghiande, vigneron aussi technique que sympathique

isparu ce mercredi 25 janvier à 57 ans des suites de maladie, le vigneron Joël Ghiande laisse un vide auprès de ceux l’ayant côtoyé et apprécié. « Nous garderons en mémoire, son engagement au sein des Côtes de Provence, sa gentillesse et sa jovialité » indique sur les réseaux sociaux Éric Pastorino, le président du Syndicat des Vins Côtes de Provence, de la Fédération Régionale des AOC (FRAOC Sud-Est) et du Conseil Interprofessionnel du Vin de Provence (CIVP). Trois instances où Joël Ghiande était administrateur. Vice-Président de la cave coopérative du Baou, le vigneron de Pourcieux (Var) a également présidé la commission technique du syndicat des Côtes de Provence, restant actif sur les questions techniques jusqu’au bout.

« Joël était un homme engagé, conscient des enjeux de notre appellation des Côtes de Provence face aux changement climatique et aux défis environnementaux » pointe Éric Pastorino, notant que « Joël était un ardent défenseur des Côtes de Provence Sainte Victoire, il a largement contribué aux coté du président Olivier Sumeire à son évolution et à son succès ». Parmi les hommages à son implication sans faille, la délégation Sud-Est de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) partage ses condoléances avec la famille d’un vigneron « toujours présent et investi dans notre Comité Régional, c'est une personnalité discrète et engagé et sincère qui nous quitte ».

Cérémonie ce 30 janvier

« Nous avons tous été admiratif du combat qu’il a livré face à la maladie au cours de ces dernières années et nous étions tous persuadés qu’il la vaincrait » salue Éric Pastorino. Les obsèques de Joël Ghiande sont célébrées ce lundi 30 janvier à 9h30 au funérarium de Luynes (Aix-en-Provence).