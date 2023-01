V

inapogée est sans doute un des rares salons qui mélange allégrement amateurs et professionnels sans que cela ne pose de problème. Il est vrai que les amateurs sont de fins connaisseurs, invités par les vignerons ou prêts à s’acquitter d’une entrée de 50 € pour déguster les vins de 35 vignerons. Ces derniers sont choisis par un comité d’experts, car le nombre de stands est limité à 35 pour assurer la qualité de dégustation et de rencontre. La règle de base est stricte, 10 ans minimums pour les vins présentés. Une règle d’un autre ordre s’est imposée depuis le Covid en 2021 : finie l’agitation des verres tendus devant un micro-stand. Les vignerons Vinapogée sont bien installés derrière une grande table tandis que huit chaises sont réservées aux visiteurs qui sont également assis pour déguster et s’informer. On apprécie aussi que l’usage du crachoir individuel soit pérennisé, comme il l’est depuis longtemps en Asie.

Un moment culturel

Pour David Hairion, l’organisateur, c’est avec le vieillissement que les plus grands vins atteignent la vraie complexité. Ce passionné de vin qui dirige une agence de communication explique pourquoi il a repris l’idée initiée par le vigneron Hervé Bizeul (Clos des Fées, Roussillon) en 2018 : « Ce n’est pas mon métier, ce salon existe pour défendre une cause, un moment culturel. Je souhaite que plus de vignerons prennent conscience de la nécessité de savourer les vins à maturité et qu’ils engagent une politique de conservation. La bière a beaucoup détrôné le vin, il faut assurer la suite ». C’est le cas d’un nouvel exposant 2023, le domaine Richaud à Cairanne (Vaucluse) où la nouvelle génération est en train de creuser une cave d’élevage.

Le salon s’enrichit de conférences et ateliers passionnants qui seront bientôt disponibles à la réécoute. Les quelque 450 visiteurs 2023 avaient le choix Marc-André Selosse, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, des verticale de rosé des Riceys et de portos vintage et Manuel Peyrondet, Meilleur sommelier de France 2008 et MOF sommelier 2011, créateur du site de vente en ligne Chais d’œuvres.

Le salon 2024 est prévu le 15 janvier.