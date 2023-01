Nouveau président et réforme de la gouvernance chez Adelphe

D

epuis le 15 décembre 2022, c’est Patrick Deschamps qui occupe la présidence du conseil d’administration d’Adelphe, l’entreprise qui accompagne le secteur des vins et spiritueux dans la mise en conformité des emballages liée à la responsabilité élargie du producteur, par le financement de la collecte, le tri et le recyclage des emballages. « Adelphe apporte son expertise aux entreprises pour agir concrètement sur l’ensemble du cycle de vie de leurs emballages : réduction, réemploi, recyclage, jusqu’à la communication responsable auprès des consommateurs », situe un communiqué.

Fort de son expérience au sein du conseil d’administration d’Adelphe depuis 2016, au titre de Net V&S (fédération professionnelle des vins et spiritueux) et administrateur Ecopar (maison-mère de Citeo), « Patrick Deschamps succède à Georges Ortola, qui était président de ce conseil d’administration depuis septembre 2000 », relate un communiqué. En remerciement de son engagement au service de l’entreprise et de ses clients, ce dernier est nommé président d’honneur.

Femme du vin

Fait nouveau dans l’organisation de l’entreprise, une nouvelle gouvernance se structure pour Adelphe avec la création du poste de vice-présidente, confié à Francine Picard, dont le profil est plus orienté vers la filière du vin que celui de Patrick Deschamps. « Elue à l’unanimité », Francine Picard est en effet directrice générale des domaines et maison famille Picard, alors que Patrick Deschamps présente un parcours au sein du groupe Pernod Ricard.

Diplômée de l’Essec Business School et administratrice Adelphe depuis 2022, « Francine Picard dirige l’un des plus grands domaines bourguignons, possédant plus de 140 ha de vignes, entièrement exploitées en bio et biodynamie », retrace un communiqué. Elle est par ailleurs très active au sein des parties prenantes du secteur des vins et spiritueux : comité permanent et conseil d’administration du BIVB (Bureau de I’Interprofession des Vins de Bourgogne), conseil de bassin viticole Bourgogne Beaujolais Savoie Jura, comités régionaux INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), ainsi qu’au sein du collectif femmes et vins de Bourgogne.

Ce changement de gouvernance apporte également une nouvelle tête dans l’organisation opérationnelle d’Adelphe, Yannick Astesana prenant les fonctions de directeur délégué.