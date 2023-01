Un bout d'Étoile s'en est allé avec le vigneron Alexandre Vandelle

C

oup de choc pour le vignoble du Jura : le vigneron Alexandre Vandelle n’est plus. Il s'en est allé brutalement ce jeudi 5 janvier, à l’aube de ses 45 ans, comme le rapporte Le Progrès. Cinquième génération vigneronne à la tête du château de l’Étoile (domaine familial de 18 hectares en agriculture biologique, produisant vins blancs et crémants), Alexandre Vandelle était une personnalité aussi connue qu’appréciée du vignoble jurassien. Il avait notamment présidé le redimensionnement de la percée du vin jaune en 2017, et avait présidé les sections départementales et nationales des Vignerons Indépendants.

Tout le vignoble est en deuil

« On a en gros sur la patate. Nous pensons tous à sa femme, ses trois enfants et sa maman » confie l'un de ses amis vignerons. « Tout le vignoble est en deuil. C’était un vigneron très connu, très naturel et très spontané. Le stéréotype du vigneron » salue Clémentine Baud, présidente départementale des Vignerons Indépendants de France. « C’était un garçon aussi charmant que discret. Très impliqué et toujours avec un regard positif sur les choses. Nous avons perdu un grand gentil » salue Jean-Marie Fabre, le président national des Vignerons Indépendants de France.

Dans une récente vidéo publiée sur le site Pleinchamp (Crédit Agricole), Alexandre Vandelle témoignait de son appétit vigneron. « Ce qui me motive chaque matin, c’est que l’on ne travaille jamais de la même façon. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur la journée. On travaille avec la nature » expliquait-il, partageant sa « chance d’habiter un milieu naturel magnifique » et sa volonté de « préserver l’environnement, […] avant tout de chose ce que l’on voit : préserver, que cela dure pour générations futures ».

La dépouille d’Alexandre Vandelle repose au centre funéraire Robert Schuman de Lons-le-Saunier jusqu'au samedi 14 janvier inclus. La cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité familiale.