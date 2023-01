Cuvée Privée ouvre une cave à vins à Paris

L

e site Cuvée Privée a été créée en 2018 pour rapprocher les vignerons des consommateurs, en permettant à ces derniers d’adopter des pieds de vignes. Le 17 décembre dernier, l’ancienne start-up a franchi un nouveau cap en se lançant dans le commerce de détail avec une boutique à Paris.

« Puis-je venir chercher mon magnum de champagne demain matin à 10h ? » s’enquiert un des premiers clients de Cuvée Privée, trois jours après l’ouverture de cette nouvelle cave située à deux pas de la Bastille (Paris 4ème). Il profite de la possibilité de personnalisation de l’étiquette, spécificité de Cuvée Privée, qui s’est lancée en 2018, avec un système d’adoption de vignes. Cela permet au client adoptant de recevoir des bouteilles par abonnement de 2, 3 ou 6 flacons, de suivre « ses » vignes en vidéo et d’être reçu à la propriété.

Cave et salle de dégustation

Dans la boutique du 23 boulevard Beaumarchais, on retrouve les 35 domaines historiques de Cuvée Privée, mais aussi les dernières nouveautés, particulièrement adaptées au commerce de proximité, deux cidres normands, un whisky lorrain, des bières et huiles d’olives artisanales. Parmi les meilleures ventes des premiers jours, le pétillant naturel et le vin nature du domaine Bedouet (vin de France venu du Muscadet) viennent en tête, loin devant les Bordeaux, qui ont constitué la base des premiers abonnements. Il y a aussi le coffret éducatif qui comprend 6 flacons de 6 cl et un accès à une formation en ligne (prix de lancement 89 €) et bien sûr les champagnes, puisqu’une des trois fondatrices de Cuvée Privée appartient à la famille du champagne Forget-Chemin (51 Ludes). Les prix des vins s’échelonnent de 8,50 à 91 euros. Une salle de dégustation ouvrira au sous-sol dès mars pour accueillir des animations et formations.