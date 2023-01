Du sang neuf chez les courtiers jurés-experts en vin

Q

uelques semaines après avoir célébré son 700ème anniversaire, la compagnie des courtiers juréseExperts a élu son nouveau bureau. Le 12 décembre, Fabrice Hoerter a quitté sa fonction de secrétaire général pour succéder à Fabrice Bernard à la présidence de la compagnie des Courtiers Jurés-Experts.

Pour son association de professionnels basée à Paris, il ambitionne de faire grimper le nombre de membres, qui pourrait doubler sans dépasser le maximum statutaire de 50 : « On veut plus de sang neuf, des plus jeunes pour les réseaux et le digital. Nous souhaitons recruter et donner plus de visibilité à notre association ». Il pense resserrer les liens avec les œnologues et développer la notoriété afin que les membres soient davantage sollicités pour des expertises. La compagnie est la seule association à but non lucratif reconnue d’utilité publique dans le monde du vin.

Plus de femmes

Parmi les dernières recrues, on remarque des jeunes femmes comme Sophie Verlay, responsable des ventes parisiennes pour Jaboulet, Aude Rebourcet-Rigourd, élue au poste de secrétaire générale, passée par les achats en grande distribution avant de devenir caviste, des agents commerciaux comme Marguerite Dratwa, Erika Biswell ou Clémence Chaigne membre « junior » qui doit encore réussir l’examen de dégustation à l’aveugle pour être définitivement admise. Elles ont des formations variées. Toutes soulignent l’intérêt qu’elles trouvent dans la Compagnie : enrichissement des connaissances, échange, convivialité, réseau. Le mélange des générations est un élément déterminant car « on a besoin de l’expérience des autres ».