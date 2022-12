Pourquoi les vins français ne peuvent revendiquer le cépage italien vermentino

C

oup dur pour les producteurs français de cépage vermentino, qui se voient privés de la mention de ce cépage sur leurs étiquettes et doivent se replier sur un homonyme, rolle. Le règlement européen sur l’étiquetage, qui date de 2018, prévoit dans son article 50, les conditions d’indication du nom de variétés à raisins de cuve sur les étiquettes. Pour le vermentino, du fait de son homonymie partielle avec les appellations d’origine protégée italiennes « Vermentino di Gallura » et « Vermentino di Sardegna », il ne peut être mentionné que dans l’étiquetage des produits issus d’Italie, Australie, États-Unis d'Amérique et Croatie, indique la Dreets-Oc, (Direction régionale du Pôle Concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie).

Cette interdiction n’est pas nouvelle puisqu’un règlement européen de 2008 prévoyait déjà que : « lorsque le nom d'une variété à raisins de cuve contient ou consiste en une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ce nom n'apparaît pas dans l'étiquetage des produits ».

Le vermentino, cépage d’avenir pour le Languedoc

Producteur-négociant en Languedoc, Jean-Claude Mas fulmine : « j’ai découvert ça fortuitement, après un retour de label des pays d’Oc d’une cuvée du millésime 2021, où la mention vermentino avait été remplacée par rolle. Comment se fait-il qu’on nous signale aujourd’hui cette interdiction alors que le décret date de 2018 ? C’est une faille dans la veille juridique de nos organisations professionnelles. Et comment admettre que d’autres pays comme la Croatie, les USA et l’Australie peuvent l’utiliser ? Le vermentino est un cépage d’avenir pour notre région : il est productif tout en étant extrêmement qualitatif ». Jacques Gravegeal, président de Pays d’Oc, est lui aussi très remonté : « Le monde entier nous a pillé nos cépages français et nous n’aurions plus le droit d’utiliser le nom vermentino ? C’est une plaisanterie ! ».

L’interdiction s’applique uniquement à l’étiquetage, ce qui ne se limite pas à la seule étiquette ou contre étiquette apposée sur le produit. « Elle s’étend à toutes les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné », précise la Dreets-Oc.

Rolle

Seule alternative pour les producteurs français, remplacer dans l’étiquetage le vermentino par le rolle, autre nom de ce cépage, très utilisé en Provence. Pas sûr que cela contente les vignerons corses ou languedociens qui depuis des années communiquent sur le vermentino.

Le vignoble français compte 7 023 ha de vermentino (ou Rolle). Il est essentiellement planté en Corse où c’est le premier cépage blanc, en Provence et en Languedoc-Roussillon (2 246 ha). En IGP pays d’OC, 31 000 hl ont été labelisés en vermentino en 2020.