45 % des vignobles à moins de 150 mètres des habitations

ne équipe de professeurs l’AgroParisTech et de chercheurs de l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) vient de quantifier les superficies agricoles et viticoles situées de 3 à 20 mètres autour de zones d’habitation dont lesquelles les traitements phytos ont été interdits par l’arrêté du 27 décembre 2019.

A partir de la base de données sur les immeubles résidentiels BD Topo et du site SIPA mis à jour chaque année après déclarations PAC des agriculteurs et couvrant 72 % des vignes, les agronomes ont calculé que « 0,2 %, 5 %, 16 % et 29 % de la superficie agricole nationale totale sont situés à moins de 10 m, 50 m, 100 m, ou de 150 m (distance préconisée par certaines ONG environnementales telles que Générations Futures, NDLR) des bâtiments résidentiels ».

Ils expliquent avoir pris en compte les distances aux bâtiments résidentiels et non celles à la limite extérieure de l'espace d'agrément non bâti entourant les bâtiments, et pensent avoir sous-estimé la taille des zones tampons telles que définies par le gouvernement. Mais d’après eux, seuls 3% des vignobles sont concernés à une distance de sécurité riverain (DSR) pouvant être réduite à 3 mètres selon les produits et l'utilisation de matériel de pulvérisation réduisant la dérive.

Perte de rendement

Si, « selon la définition actuelle du gouvernement français (c'est-à-dire 3-20 m aux habitations), les zones tampons sans pesticides ne sont pas susceptibles d'avoir un fort impact sur la production agricole à l'échelle nationale, car seulement 0,2 % de la superficie agricole nationale totale se trouve à moins de 10 m des bâtiments résidentiels, des zones tampons plus larges pourraient avoir des effets importants sur la production agricole. L'exemple le plus frappant est celui des vignobles, dont 27 % et 45 % de la superficie nationale se trouvent respectivement à moins de 100 m et 150 m des bâtiments résidentiels » indiquent les chercheurs, précisant qu’une réduction de l'intensité d'utilisation des produits anti-mildiou et autres pourritures de la grappe s'accompagneraient probablement d'une forte réduction du rendement en raisins.