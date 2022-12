Les cavistes Nicolas ouvrent une ambassade du champagne à Paris

L

orsque Nicolas a annoncé l’ouverture de « Nicolas Champagne » au 31 place de la Madeleine, on a cru qu’il s’agirait d’un nouveau lieu dédié à la vente et surtout à la consommation. Après tout, il n’y a pas de bar à Champagne dans la capitale. En fait « Nicolas Champagne » est un lieu de rencontre conçu pour permettre aux amateurs de champagne, acheteurs et partenaires de se retrouver dans un cadre professionnel.

Le lieu se veut une immersion dans le monde du champagne et de ses bulles, qui commence dès l’escalier en donnant l’impression d’entrer dans une crayère de Reims. L’escalier monte vers une sorte d’ambassade des maisons de Champagne partenaires historiques de Nicolas. Elles sont trente à trôner avec plusieurs de leurs cuvées (115 en tout), présentées sous protection transparente comme sur les cimaises d’une galerie d’art. On y découvre la dernière-née, Cuvée Nicolas 2002, élaborée pour les 200 ans avec la cave Union Champagne d’Avize, tirée à 3000 exemplaires (108 € TTC).

Animation, promotion, dégustation

« Nicolas Champagne » se veut « La maison de toutes les maisons ». Elle offre aux marques de champagne la possibilité d’organiser des dégustations et des marsterclass dans un cadre élégant et lumineux au cœur de Paris, en adéquation avec la noblesse du produit. Trois écrans permettent de diffuser du contenu visuel et même l’animation des séances à distance. Nicolas y assure les conditions techniques de la dégustation. La boutique du rez-de-chaussée et sa cave aux trésors restent inchangées.

La maison Nicolas a depuis 1920 collaboré avec des artistes et illustrateurs pour sa communication et ses catalogues. A l’occasion de ses 200 ans, elle habille la façade de la place de la Madeleine d’une affiche de 250 m2. Signée par la jeune artiste et peintre Léona Rose, elle s’inspire des œuvres de Cassandre avec lesquelles Nicolas se fit connaître au XXème siècle.