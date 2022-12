Un collectif de vignerons pour les vins de

N

i association, ni club, Bordeaux Hors Classe est un groupe de onze propriétaires bordelais * qui a organisé son premier salon à la mi-novembre pour présenter des millésimes prêts à boire et à la vente, 2015 à 2019. Une façon de prendre en main leur distribution, même si la plupart sont aussi distribués traditionnellement par la place de Bordeaux. C’est le conseiller viticole Stéphane Derenoncourt qui a trouvé le nom du groupe, car en effet, les domaines en question ne sont pas classés, mais ils appartiennent à des personnes qui sont en poste dans des crus classés ou très impliqués dans ce monde, comme Pierre Lurton à Yquem, présent ici avec son domaine personnel château Marjosse (Entre-deux-Mers)

« Nous avons décidé, entre amis, d’unir nos forces pour mieux nous faire connaître et reconnaitre » tel est le credo des propriétaires de ces onze maisons familiales. Les « jardins secrets » de ces personnalités habituellement dans la lumière sont principalement situés rive droite, mais pas dans les plus appellations suprêmes : Castillon Côtes de-Bordeaux, Francs Côtes-de-Bordeaux, Lalande-de-Pomerol, Fronsac, Puisseguin-Saint-Emilion, Montagne- Saint-Emilion, ainsi que Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Entre-deux-Mers.

Pour la transmission

Ludovic von Neipperg, dont la famille possède le cru classé Château La Gaffelière était présent avec le château d’Aiguilhe (Castillon Côtes-de-Bordeaux). « L’idée de ce pseudo-club était dans l’air depuis longtemps car ces vins manquent de visibilité, alors qu’ils viennent de vraies propriétés familiales développées dans l’optique d’être transmises de génération en génération » précise-t-il. Ces vins élaborés avec « tous les meilleurs soins » sont disponibles pour la plupart entre 20 et 50 €.

* : sont regroupés dans ce collectif le domaine de l’A de Stéphane Derenoncourt, le château d’Aiguilhe de Stephan Von Neipperg, le château Canon Pécresse de Jean-Francis Pécresse, le château Clarisse de Didier et Olivia Le Calvez, le château Clos de Boüard de Coralie de Boüard, le château La Dauphine de la Famille Labrune, le château Fontenil de Michel et Dany Rolland, , le château Marjosse de Pierre Lurton, le château Marsau de Mathieu et Anne-Laurence Chadronnier, le château Samion de la Famille Berrouet et le domaine de Reignac de Yves Vatelot.