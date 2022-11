Le directeur devient président du négoce des vins de Loire

L

es membres de l'Union des maisons et des marques de vins de Loire (UMVL) se sont inspirés du modèle champenois. Lors de leur dernière assemblée générale, le 23 novembre dernier, les négociants du Val de Loire (35 entreprises pour 800 millions € de CA) ont désigné comme président… leur directeur, Camille Masson.

Après 5 ans à la direction de l’UMVL, il succède à François-Régis de Fougeroux (Langlois-Chateau), qui avait annoncé à ses collègues qu’il souhaitait passer la main à l’issue de son mandat.

Charge devenue trop prenante

“Aucun autre responsable d’entreprises n’envisageait non plus d’occuper le poste de président dont la charge était devenue trop prenante au fil des années et avec des compétences sans cesse plus larges”, indique le nouveau président, qui annonce “s’inscrire dans la continuité des mandats de ses prédécesseurs”.

Il aura la charge à la fois de “défendre les intérêts collectifs de ses adhérents et d’être le trait d’union entre l’UMVL et les structures régionales et nationales de la filière (Confédération des vignerons du Val de Loire, interprofession, Inao…)”.

Le bureau complet est désormais composé de François-Régis de Fougeroux (président honoraire), Pierre-Jean Sauvion, Lacheteau (vice-président), Juliette Monmousseau, Bouvet-Ladubay (vice-présidente), Rodolphe Lefort, Castel (trésorier) et Nicolas Emereau, Alliance Loire (secrétaire) pour un mandat de 3 ans.