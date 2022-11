Flavie Flament vise le million € pour la pièce de charité des Hospices de Beaune

L

’objectif est clair : atteindre, voire dépasser, le million d’euros pour la pièce de charité de la vente des vins du domaine des Hospices Civils de Beaune, qui se tient ce dimanche 20 novembre après-midi, annonce lors d’un point presse matinal l’animatrice Flavie Flament. Devant être assistée par l’acteur Benoît Magimel (ostensiblement absent de la conférence de presse), la journaliste compte bien pousser les enchérisseurs à être généreux pour financer des projets de protection des enfants lors de l’achat de cet assemblage de climats de Corton (Renardes, Bressandes et Chaume).

« Je suis extrêmement sensible à l’enfance, c’est le monde de demain. Je sais aussi que l’enfance peut être fauchée, pour l’avoir vécu moi-même » indique Flavie Flament, notant que « cet après-midi va être une grande première pour moi : je l’aborde avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie. L’envie d’en découdre aussi. On m’a mis la pression : Pio Marmaï et Jeanne Balibar ont réussi l’année dernière à battre le record de 800 000 euros. » Rapportant que « ça fait deux jours que je me la pète en disant que l’on va passer le million », l’animatrice estime que « non, je n’y suis pas allé trop fort. Quand il s’agit de défendre l’enfance, ce n’est pas trop demander, vouloir, espérer qu’un million d’euros puisse aider le travail de ces associations. »

Sans vous rien n’est possible, avec vous tout devient possible

Si la vente des 801 autres pièces de cette 162ème vente des Hospices de Beaune financeront les investissements de l’établissement de santé, les fonds levés par la pièce de charité vont revenir à deux associations. D’un part pour Princesse Margot, afin de financer un projet de maison d’accueil des parents d’enfants hospitalisés pour des cancers explique Muriel Hattab, la présidente fondatrice de l’association, rappelant que « sans vous rien n’est possible, avec vous tout devient possible ». D’autre part pour Vision du Monde, afin de lancer le projet Kenya Big Dream, qui doit lutter contre les pratiques de mutilation génitales à l’encontre des jeunes filles victimes de mariages forcées indique Camille Romain des Boscs, la directrice générale de l’association, appelant à une « note d’espoir dans une monde chaotique ».

Régisseuse du domaine viticole des Hospices de Beaune (60 hectares), Ludivine Griveau espère que le record de la pièce des présidents sera atteint. Il sera dépassé la corrige Flavie Flament. Pouvant aider à la hausse des enchères, la pièce des présidents est dédiée à la mémoire du négociant Louis-Fabrice Latour. Résultat cet après-midi, la vente aux enchères commençant à 14h30.