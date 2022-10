Flavie Flament et Benoît Magimel parrainent les Hospices de Beaune 2022

L

a plus ancienne, et célèbre, vente de charité du monde promet une édition mémorable, ce 20 novembre 2022. Avec 802 pièces (tonneaux de 228 litres) à la vente, les volumes du millésime s’approchent des records, et dépassent de loin les 351,5 pièces de la maigre année 2021. Alors que la demande pour ces prestigieux vins primeurs ne cesse de croître, et que les prix s’envolent depuis une décennie, les enchères s’annoncent longues. La maison d’enchère Sotheby’s, responsable de l’organisation, estime qu’elles pourraient se terminer tard dans la soirée du dimanche.

De nouvelles cuvées à la vente

« Il y aura 51 cuvées : 18 en blanc, et 33 en rouge. Cela représente un total de 182 pièces de blanc et 620 pièces de rouges», annonce Ludivine Griveau-Gemma, régisseur du domaine des Hospices de Beaune, qui révèle également la présence au catalogue de cuvées inédites. «Un Beaune 1er cru Clos des Mouches blanc, cuvée Hugues et Louis Bétault fait son arrivée suite à sa replantation. Et c’est une première cette année : nous mettons en vente quatre cuvées de Corton : un Bressande, un Renardes, et un Les Chaumes, ainsi que la pièce de charité [lire par ailleurs]. C’est un pas important dans le respect de notre tradition bourguignonne, celle des climats. »

Deux mois après la récolte, l’œnologue juge ses rouges « consistants, c’est à dire tanniques, puissants et charpentés, mais également soyeux, juteux et fruités. Le toucher des tanins est très spécifique à l’année. » Quant aux blancs, « ils ont une belle présence aromatique, et je suis très contente de leur densité», confie l’œnologue.

Une pièce de charité pour la cause de l’enfance

Les résultats de cette vente iront aux établissements hospitaliers de Beaune. À une exception notable : la pièce des présidents, dont les bénéfices vont traditionnellement à une cause de charité. Cette année, c’est celle de l’enfance qui a été choisie, avec deux associations. Princesse Margot d’une part, qui soutient les enfants victimes de cancers. « Cette vente va nous permettre de financer la maison des parents, un lieu dédié à l’accueil des parents d’enfants hospitalisés à Paris, et ne peuvent se loger sur place », a annoncé Ludivine Watiez, chargée de développement de l’association.

L’autre association est Vision du Monde, qui intervient auprès d’enfants défavorisés dans le monde entier. « Les fonds récoltés iront au projet Kenya Big Dream », a révélé Camille Romain des Boscs, directrice générale. « Il s’agit de lutter contre les pratiques de mutilation génitales à l’encontre des jeunes filles, très fréquentes dans ce pays, via une approche globale, centrée notamment sur l’éducation ». Une cause parrainée par deux personnalités françaises : l’animatrice télé et radio Flavie Flament et l’acteur Benoit Magimel. Tous deux auront pour tâche d’animer la vente de la pièce de charité afin de faire monter les enchères. Un défi de taille, après la performance exceptionnelle de Pio Marmaï en 2021.