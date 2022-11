Le vignoble nécessite

Albert

Le 04 novembre 2022 à 08:07:21

Notre "fleuron" ? .. non, je ne me sens pas concerné. La filière engrange les bénéfices quand tout est au vert, mais en appelle systématiquement aux pouvoirs publics pour mettre en place des aides ("outils" !) qui sont financées par nous autres, contribuables. Et pourquoi la filière ne réfléchirait-elle pas à la mise en place d'une boîte à "outils" auto-financée ? .. elle est en demande d'une "réserve climatique" pour gérer récoltes et millésimes, elle devrait s'inspirer de ce principe pour se constituer une manne à usage stratégique collectif avec grille de critères d'attribution pour verser une allocation ciblée. PS : ce qui me dérange c'est que les aides de toute nature (UE, nationales) contribuent in fine à la valorisation de l'outil de production (foncier viticole productif, matériels, modernisation des chais). Rares sont les "aides" à la trésorerie.