Manuel de défense et de prise de conscience contre le sexisme dans la filière vin

Alessandra Fottorino : En écrivant ce livre avec Céline, nous sommes convaincues que le débat est possible en amenant un point de vue plus léger. Ces questions sont retournées contre nous. Le sujet est l’égalité, rien d’autre.

Céline Pernot-Burlet : Tous les hommes n’ont pas des comportements inappropriés. Nous montrons ceux qui agissent de manière simple et normale. Et nous montrons que des hommes s’indignent, ce qui renverse la vapeur.

Alessandra Fottorino : Pour l’instant ils sont très positifs. De la part d’hommes et de femmes, libraires et cavistes. On souhaitait faire un livre pour tous et toutes.

Alessandra Fottorino : Certaines peuvent paraître exagérées, mais il n’y a rien de faux. Quand je possédais un bar à vin avec Dimitri, je n’avais pas des exemples tous les jours, mais suffisamment pour que je puisse les noter. Des clients avaient du mal à être conseillés par une femme.

Alessandra Fottorino : C’est compliqué. La réponse normale serait qu’il ne faudrait pas faire de pirouette. Mais en ce qui me concerne, j’ai appris en tant que femme à faire ces pirouettes pour ne pas avoir l’esprit plein de colère à la fin de la journée. Mon sens de l’humour me l’a permis. Ce ne sont pas des remarques si bienveillantes, elles maintiennent sous une forme de contrôle patriarcal.

Céline Pernot-Burlet : Nous montrons des réactions possibles pour dégonfler les situations. Quand je dessinais ces Lampées Sexistes, je pensais à la BD Les Crocodiles de Thomas Mathieu (éditions Le Lombard), qui reprend des propos de femmes agressées et donne des pistes pour réagir aux comportements sexistes.

Alessandra Fottorino : On peut parler de moment post-me too. Ce qui est formidable, c’est que cela permette à de jeunes femmes de ne pas accepter certains comportements et de faire passer aux hommes un message sur leurs comportements irrespectueux. Je tenais à remettre en lumière l’affaire Marc Sibard, qui a tellement peu été traitée dans la filière et ses médias. Les femmes qui ont eu le courage de porter l’affaire en justice ont été isolées. Quand les comportements vont trop loin, les femmes sont lâchées, lynchées, quand il faut porter le dossier devant la justice.

Et quand les comportements vont trop loin, est-ce que la justice suit ? Pour la caricature de Bettane & Desseauve, Fleur Godart a perdu alors qu’il s’agissait d’une représentation malsaine et clairement dégradante des femmes et de la vente. Au moins, le message est passé.

Alessandra Fottorino : Ce n’est pas uniquement lié au bio ou conventionnel, mais à tous les milieux professionnels en général. On commence juste à en parler dans la filière vin. Il n’y a pas un milieu épargné.

Céline Pernot-Burlet : Le sexisme se retrouve un peu partout. La mise en lumière sur le milieu du vin peut se transposer ailleurs. Il y a des dérives dans tous les milieux professionnels.

Alessandra Fottorino : Pour avoir fait quelques salons, à la fin, quand il y a trop d’alcool, j’ai vécu des gestes déplacés. L’alcool peut créer une forme d’intimité où l’on se permet des choses. Des salons réfléchissent à des "safe zones" pour rassurer les femmes.

Alessandra Fottorino : Dans notre livre nous avons mis en avant des vins que nous aimons qui sont en bio et biodynamie. Des vins plus respectueux de l’environnement sont plus respectueux de l’humain. Je ne suis pas une spécialiste de l’écoféminisme, mais l’écologie et le féminisme vont logiquement ensemble.

Alessandra Fottorino : Non, certaines peuvent être considérées comme diffamatoires. J’ai reçu beaucoup de témoignages de jeunes femmes qui se sont trouvées sous l’emprise de personnes importantes, ayant un peu de pouvoir, qui ont des relations pas vraiment consenties et qui m’ont beaucoup heurté. Beaucoup de femmes se sont confiées, je fais attention à la parole qu’elles m’ont confié.

Alessandra Fottorino : Les femmes dont nous parlons dans le livre sont toutes des modèles d’inspiration. Isabelle Perraud (vigneronne dans le Beaujolais) se bat pour des vins sains et bio, mais aussi pour l’égalité : ce qui la met dans des positions fragiles. Pascaline Lepeltier (sommelière et candidate française au titre de meilleur sommelier du monde en 2023) est aussi un modèle d’émancipation. L’émancipation se fait au quotidien. Je vois aujourd’hui de jeunes femmes, agents et sommeliers, qui ont moins de peur que je n’en avais il y a 15 ans.